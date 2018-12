Europas führende Start-ups im Gesundheitssektor in den Bereichen Biotechnologie, Medtech und digitale Gesundheit gewinnen beim EIT Health Summit Geldpreise und Anerkennung

LODZ, Polen, December 7, 2018 /PRNewswire/ --

Eine Heilung für die Parkinson-Krankheit, ein berührungsloses Gerät zur Diagnose von Schlafapnoe und eine Vorrichtung zur Verbesserung der Sortierung von Zellen in Suspensionen - die besten europäischen Start-ups im Gesundheitswesen gewannen beim EIT Health Summit vom 4. bis 5. Dezember in Lodz (Polen) Geldpreise und Anerkennung. Der Publikumspreis ging an eine antibiotikafreie Behandlung von häufigen Vaginalinfekten.