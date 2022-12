48 % des entreprises interrogées dans la région s'attendent à une augmentation de leur DSO au cours des 12 prochains mois.

LEVALLOIS-PERRET, France, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Dans un contexte de ralentissement économique mondial, les entreprises interrogées en Europe de l'Est s'inquiètent de la détérioration des perspectives de paiement interentreprises dans les mois à venir. Elles craignent que la combinaison de facteurs tels qu'une inflation élevée, la crise énergétique et les tensions géopolitiques n'affecte considérablement leurs économies nationales. C'est l'une des conclusions de la dernière édition du Baromètre Atradius des pratiques de paiement en Europe de l'Est.

L'enquête, qui s'appuie sur les commentaires de près de 1 300 fournisseurs nationaux et étrangers en Bulgarie, République Tchèque, Hongrie, Pologne, Slovaquie et en Turquie, révèle que près de la moitié des répondants de la région s'attend à une détérioration de leur DSO au cours des 12 prochains mois. Les problèmes de liquidités des clients B2B sont cités comme le principal facteur expliquant les retards et les défauts de paiement. Il s'agit d'une problématique largement partagée sur tous les marchés et dans tous les secteurs d'activité, qui s'accompagne d'une trésorerie tendue pour de nombreuses entreprises de la région qui tentent de se protéger contre les fluctuations des délais de paiement. Les répondants les plus inquiets à ce sujet sont en République Tchèque, Slovaquie et en Turquie.

Le Baromètre Atradius des pratiques de paiement Europe de l'Est fait également état d'un optimisme prudent quant aux perspectives de croissance pour les mois à venir. Cela a incité environ un tiers des entreprises interrogées à déclarer qu'elles seront enclines à utiliser l'assurance-crédit dans l'année à venir, ce qui leur permettra de protéger leur tésorerie et leur rentabilité, tout en étant plus compétitives sur leurs marchés nationaux et étrangers.

Le rapport complet du Baromètre Atradius des pratiques de paiement Europe de l'Est est disponible en téléchargement sur notre site Internet : www.atradius.fr (section « Publications »).

À propos d'Atradius

Le Groupe Atradius est le numéro 2 mondial en gestion des risques de crédit et propose des solutions d'assurance-crédit, de recouvrement et de caution, grâce à sa présence stratégique dans plus de 50 pays. Atradius réalise un chiffre de plus de 1,9 milliard d'euros et dispose d'informations sur la solvabilité de 260 millions d'entreprises dans le monde. Ses solutions protègent les entreprises contre les impayés. Atradius fait partie du Groupe Catalana Occidente (GCO.MC), l'un des leaders de l'assurance en Espagne et de l'assurance-crédit dans le monde.

