European Hematology Association: Bénéfice de survie globale établi avec le daratumumab plus lénalidomide et dexaméthasone (D-Rd) chez les patients âgés atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué (NDMM) non éligible à la transplantation : Analyse intermédiaire à long terme de l'étude MAIA

LA HAYE, Pays-Bas, 12 juin 2021 /PRNewswire/ -- L'étude MAIA de phase 3 a évalué D-Rd par rapport à Rd chez 737 patients qui n'étaient pas éligibles à une chimiothérapie à haute dose avec autogreffe de cellules souches. L'analyse primaire de l'étude MAIA a démontré une réduction de 44% du risque de progression de la maladie ou de décès après le traitement par D-Rd par rapport à Rd seul. Après un suivi médian de près de 5 ans (56,2 mois), nous rendons compte maintenant de l'analyse intermédiaire de survie globale pré-spécifiée de MAIA.

L'ajout du daratumumab au traitement par Rd a réduit significativement le risque de décès de 32% (rapport de risque, 0,68 ; intervalle de confiance [IC] à 95%, 0,53-0,86 ; P=0,0013) avec un taux de survie globale à 5 ans estimé à 66,3% dans le groupe D-Rd contre 53,1% dans le groupe Rd seul. Ces résultats sont obtenus malgré le fait que 46 % des patients ayant reçu un traitement ultérieur dans le bras Rd aient reçu du daratumumab. De même, le bénéfice significatif en termes de survie sans progression de D-Rd par rapport à Rd, identifié dans l'analyse primaire, a été maintenu, avec une réduction de 47 % du risque de progression de la maladie ou de décès (HR, 0,53 ; IC 95 %, 0,43-0,66 ; P<0,0001) et un taux de survie sans progression à 60 mois estimé à 52,5 % contre 28,7 %, respectivement ; ces données constituent une nouvelle référence en termes de PFS pour les patients atteints de NDMM qui ne sont pas éligibles à une transplantation. Le taux de réponse global élevé (93 % contre 82 %) a démontré une fois de plus le bénéfice clinique supplémentaire de D-Rd par rapport à Rd seul. Aucun nouveau problème d'innocuité n'a été identifié pour D-Rd et les effets indésirables de grade 3/4 les plus fréquents (>15%) survenant au cours du traitement pour D-Rd et Rd étaient la neutropénie (54% vs 37%), la pneumonie (19% vs 11%), l'anémie (17% vs 22%) et la lymphopénie (16% et 11%). En conclusion, le bénéfice clinique de l'analyse primaire de l'étude MAIA s'est maintenu pendant les 5 années de suivi et le bénéfice D-Rd administré d'emblée jusqu'à la progression a été confirmé par une amélioration significative de la durée de vie, soutenant ainsi l'utilisation du daratumumab en première intention comme nouvelle norme de soins pour les patients atteints de NDMM non éligibles à une transplantation.

Les résultats de cette étude seront présentés par le professeur Thierry Facon le samedi 12 juin.

Animateur : Professeur Thierry Facon

Affiliation : University of Lille, CHU Lille, Service des Maladies du Sang, Lille, France

Résumé : RÉSULTATS DE SURVIE GLOBALE #LB1901 OBTENUS AVEC DARATUMUMAB, LÉNALIDOMIDE ET DEXAMÉTHASONE VERSUS LÉNALIDOMIDE ET DEXAMÉTHASONE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE MYÉLOME MULTIPLE NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉ ET NON ELIGIBLES À UNE TRANSPLANTATION : ÉTUDE MAIA DE PHASE 3

