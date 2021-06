European Hematology Association - Die Wirksamkeit der CAR-T-Therapie bei Patienten mit diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom spiegelt sich in der realen Welt wider

DEN HAAG, Niederlande, 11. Juni 2021 /PRNewswire/ -- DESCAR-T ist das französische nationale Register für Patienten, die mit kommerziellen chimären Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen bei allen hämatologischen Malignomen behandelt wurden, mit dem Ziel, Daten aus der realen Welt zu sammeln, einschließlich Sicherheit und Wirksamkeit bis zu 15 Jahre nach der CAR-T-Zellinfusion. Mit der DESCAR-T-Datenbank sind auch mehrere komplementäre Register verknüpft, wie z. B. eine Immunmonitoring-Datenbank, eine Blut- und Tumorbiobank und eine Bildgebungsplattform. In dieser Studie wollten wir die Patientencharakteristika und das klinische Ergebnis von 537 Patienten mit diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom analysieren, die in der DESCAR-T-Datenbank registriert waren.

Jeden Monat wurden ca. 50 neue Patienten registriert, was den Erfolg der CAR-T-Therapie zeigt. Von den registrierten Patienten wurden für 607 Patienten CAR-T-Zellen bestellt und 550 wurden infundiert. Die mediane Zeit von der CAR-T-Bestellung bis zur Infusion betrug 50 Tage. Von den Patienten, die die CAR-T-Therapie abgeschlossen haben, wurden 350 Patienten mit Axi-cel infundiert und 200 erhielten Tisa-acel. Bei der Analyse der Antwortdaten von 460 Patienten mit Infusion fanden wir heraus, dass 40 % bis zum 30. Tag eine vollständige Remission und 30 % eine partielle Remission erreichten. Das progressionsfreie Überleben nach 6 Monaten, berechnet ab dem Zeitpunkt der CAR-T-Infusion, betrug 44,5 % [39,6-49,2 Monate]. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Analyse des DESCAR-T-Registers die klinische Studienwirksamkeit der CAR-T-Therapie in der realen Welt bestätigt.

Die Ergebnisse dieser Studie werden von Professor Steven Le Gouill in einer mündlichen Sitzung vorgestellt.

Vortragender: Professor Steven Le Gouill

Zugehörigkeit: CHU de Nantes, Nantes, Frankreich

Kurzdarstellung: #S216 ERSTE ERGEBNISSE VON DLBCL-PATIENTEN, DIE MIT CAR-T-ZELLEN BEHANDELT WURDEN UND IN DAS DESCAR-T-REGISTER AUFGENOMMEN WURDEN, EINE FRANZÖSISCHE DATENBANK FÜR CAR-T-ZELLEN BEI HÄMATOLOGISCHEN MALIGNOMEN.

