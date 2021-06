European Hematology Association - L'association Ibrutinib + Venetoclax en première ligne est plus efficace que l'association Chlorambucil + Obinutuzumab pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique et le lymphome à petits lymphocytes

LA HAYE, Pays-Bas, 12 juin 2021 /PRNewswire/ - L'association de l'Ibrutinib et du Venetoclax peut être efficace pour traiter les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique/lymphome à petits lymphocytes (LLC/LPL) en raison des mécanismes d'action complémentaires des deux thérapies ciblées. L'Ibrutinib mobilise les cellules de la LLC à partir des ganglions lymphatiques et inhibe la prolifération des cellules cancéreuses tandis que le Venetoclax tue toutes les cellules cancéreuses en circulation. L'étude GLOW est le premier essai clinique randomisé à examiner l'efficacité et la sécurité de l'Ibrutinib + Venetoclax (I+V) en tant que traitement oral en première ligne et à durée fixe par rapport au Chlorambucil + Obinutuzumab (Clb+O) pour la LLC/LPL non traitée. Au total, 211 patients ont été regroupés et répartis au hasard de 1:1 avec un suivi médian de 27,7 mois.

Les patients traités avec I+V ont montré une amélioration significative de la survie sans progression par rapport à ceux traités avec Clb+O, ce qui était constant dans tous les sous-groupes prédéfinis. En outre, le taux de maladie résiduelle minimale indétectable (DMR) dans la moelle osseuse et le sang périphérique était également significativement plus élevé dans le groupe I+V 3 mois après la fin du traitement. Il est important de noter que 84,5 % des patients de ce groupe ont conservé leur DMR dans le sang périphérique 12 mois après la fin du traitement. De même, le groupe I+V a obtenu des taux de réponse complète plus élevés, ce qui a prolongé le délai avant un traitement ultérieur. Les effets indésirables courants de grade ≥3 liés au traitement étaient la neutropénie (34,9 %), la diarrhée (10,4 %) et l'hypertension (7,5 %) pour I+V. Dans l'ensemble, l'I+V en tant que traitement de première ligne de la LLC/LPL a démontré une efficacité supérieure par rapport à la Clb+O avec une profondeur et une durée de rémission améliorées et un profil de sécurité tolérable.

Les résultats de cette étude seront présentés par le professeur Arnon Kater lors de la session orale de clôture le samedi 12 juin.

Animateur : Professeur Arnon Kater

Affiliation : Centre médical d'Amsterdam, Université d'Amsterdam, Amsterdam, Pays-Bas

Résumé : # LB1902 : IBRUTINIB ET VENETOCLAX (I+V) À DURÉE FIXE VERSUS CHLORAMBUCIL PLUS OBINUTUZUMAB (CLB+O) POUR LE TRAITEMENT DE LA LEUCÉMIE LYMPHOIDE CHRONIQUE (LLC) DE PREMIÈRE LIGNE (1L) : ANALYSE PRIMAIRE DE PHASE 3 DE L'ÉTUDE GLOW

À propos du congrès annuel de l'EHA : Chaque année, en juin, l'EHA organise son congrès annuel dans une grande ville européenne. Cette année, en raison de la persistance de la pandémie de COVID-19, l'EHA a organisé un congrès virtuel pour la deuxième fois. Le congrès s'adresse aux professionnels de la santé travaillant dans le domaine de l'hématologie ou intéressés par celui-ci.

