European Hematology Association - L'étude ALPINE révèle une innocuité et une efficacité supérieures du zanubrutinib par rapport à l'ibrutinib

LA HAYE, Pays-Bas, 11 juin 2021 /PRNewswire/ -- L'inhibition de la signalisation des récepteurs des cellules B par la tyrosine kinase de Bruton (BTK) a constitué une avancée dans le traitement de la leucémie lymphocytaire chronique/du lymphome lymphocytaire de petite taille (LLC/SLL). Le zanubrutinib est un inhibiteur de BTK de nouvelle génération, conçu pour une inhibition puissante et durable de BTK tout en minimisant les effets hors cible des inhibiteurs de première génération tels que l'ibrutinib. L'activité et la tolérance du zanubrutinib ont été démontrées chez des patients atteints de LLC/SLL dans des essais cliniques de phase précoce. L'étude ALPINE consolide les résultats de ces essais pivots par une comparaison directe de l'innocuité et de l'efficacité du zanubrutinib et de l'ibrutinib chez 415 patients atteints de LLC/SLL récidivante/réfractaire.

Notre analyse intermédiaire à 12 mois après l'inscription a révélé que le taux de réponse global des patients traités par zanubrutinib était significativement plus élevé que celui des patients traités par ibrutinib (78,3 % contre 62,5 %). De même, les taux de survie globale sans progression et de survie globale étaient plus élevés dans le groupe zanubrutinib et le zanubrutinib a surpassé l'ibrutinib pour plusieurs critères de sécurité, notamment la prévalence de la fibrillation/flutter auriculaire, les saignements majeurs, les événements indésirables ayant conduit à l'arrêt du traitement et les infections de grade ≥3. Cependant, le traitement par zanubrutinib a augmenté le taux de neutrophiles par rapport à l'ibrutinib (28,4 % contre 21,7 %). En résumé, le zanubrutinib a montré une inhibition plus sélective de BTK, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité et l'innocuité par rapport à l'ibrutinib.

Les résultats de cette étude seront présentés par le professeur Peter Hillmen lors du symposium présidentiel du vendredi 11 juin.

Animateur : Professeur Peter Hillmen

Affiliation : Hôpital universitaire St James, Leeds, Royaume-Uni

Résumé : #LB1900 PREMIÈRE ANALYSE INTERMÉDIAIRE DE L'ÉTUDE ALPINE : RÉSULTATS D'UNE ÉTUDE RANDOMISÉE DE PHASE 3 ENTRE LE ZANUBRUTINIB ET L'IBRUTINIB CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE LEUCÉMIE LYMPHOCYTAIRE CHRONIQUE/LYMPHOME LYMPHOCYTAIRE DE PETITE TAILLE RÉCIDIVANT/RÉFRACTAIRE

À propos du congrès annuel de l'EHA : Chaque année, en juin, l'EHA organise son congrès annuel dans une grande ville européenne. Cette année, en raison de la persistance de la pandémie de COVID-19, l'EHA a organisé un congrès virtuel pour la deuxième fois. Le Congrès s'adresse aux professionnels de santé travaillant dans le domaine de l'hématologie ou s'y intéressant. Les sujets du programme scientifique vont de la physiologie et du développement des cellules souches à la leucémie, le lymphome, le diagnostic et le traitement, les globules rouges, les globules blancs et les troubles plaquettaires, l'hémophilie et le myélome, la thrombose et les troubles de la coagulation ainsi que la transfusion et la transplantation de cellules souches.

