European Hematology Association - Restauration du déséquilibre des lymphocytes T dans la thrombocytopénie immunitaire à l'aide des agonistes des récepteurs beta 2 adrénergiques

LA HAYE, Pays-Bas, 11 juin 2021 /PRNewswire/ -- La thrombocytopénie immunitaire (ITP) est une maladie qui se manifeste par une faible numération plaquettaire et dans laquelle le dérèglement des lymphocytes T (Th) joue un rôle central. Les sous-ensembles Th1 et Th17 sont associés à la production d'auto-anticorps contre les plaquettes et la restauration du déséquilibre immunitaire des cellules Th entraîne une amélioration clinique. Des études récentes ont démontré la présence du récepteur beta 2 adrénergique (β2-AR) comme principal récepteur adrénergique sur les cellules immunitaires et ont montré que le système nerveux peut moduler directement la polarisation des cellules Th. Ici, nous avons exploré la régulation du système nerveux sympathique sur la polarisation des cellules Th et le rôle de la signalisation β2-AR dans le développement et les voies des cellules immunitaires pendant l'ITP.

Nous avons utilisé une souris cobaye avec un ITP et avons chimiquement appauvri les nerfs sympathiques par l'administration de la 6-OHDA (sympathectomie). Les souris ITP sympathectomisées présentaient un temps de récupération plaquettaire significativement plus long, une survie plus faible et exprimaient plus de gènes Th1 que les souris non symptomatiques. Nous avons ensuite injecté aux souris de la terbutaline, un agoniste des β2-AR, pour stimuler la signalisation des β2-AR. Nous avons constaté que le nombre de plaquettes s'améliorait pour les deux groupes de souris. En outre, la terbutaline a rétabli le déséquilibre immunitaire des cellules Th à des niveaux contrôlés. Par la suite, nous avons isolé des cellules mononucléaires du sang en périphérie de patients atteints de PTI et avons constaté que le traitement à la terbutaline n'avait aucun effet sur la prolifération des cellules CD4+t et des cellules CD8+t. Il est intéressant de noter que la stimulation des cellules de patients atteints de PTI par la terbutaline a inhibé la différenciation des cellules Th1 tout en induisant la différenciation des cellules Th2 et des cellules T régulatrices. En résumé, l'altération de l'innervation sympathique et le dérèglement Th qui en résulte sont assez importants pour diriger la pathogenèse de l'ITP, ce qui peut être inversé par un traitement à la terbutaline. Ceci met en évidence une nouvelle approche thérapeutique pour le traitement de l'ITP.

Les résultats de cette étude seront présentés par le professeur Zhang lors du symposium présidentiel.

Animateur : Professeur Xiao-Hui Zhang

Affiliation : Hôpital populaire de l'Université de Pékin, Pékin, Chine

Résumé : #S104 UN AGONISTE DES RÉCEPTEURS BETA 2 ADRÉNERGIQUES CORRIGE LA POLARISATION DÉRÉGLÉE DES LYMPHOCYTES T DANS LA THROMBOCYTOPÉNIE IMMUNITAIRE PRIMAIRE

A propos du congrès de l'EHA : Chaque année, en juin, l'EHA organise son congrès annuel dans une grande ville européenne. Cette année, en raison de la persistance de la pandémie de COVID-19, l'EHA organise pour la deuxième fois un congrès virtuel. Le congrès s'adresse aux professionnels de la santé travaillant dans le domaine de l'hématologie ou intéressés par celui-ci.

