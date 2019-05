European Press Prize: Estos son los logros más grandes del European Journalism of the Year

El European Press Prize anuncia a los ganadores 2019 y segundos en su ceremonia de premios de Gazeta Wyborcza celebrada en Varsovia

ÁMSTERDAM, May 23, 2019 /PRNewswire/ -- Los premios 2019 van a una fuente de investigación con una trama de novela tipo espionaje, una historia desgarradora de separación familiar en la frontera de Estados Unidos, un análisis casi académico del al otro lado del atlántico en la era de Trump, una novela gráfica con imágenes nunca antes vistas de la ciudad destruida de Palmira y una red de periodistas cuya misión es seguir y publicar el trabajo de los colegas que se enfrentan a amenazas, cárcel o asesinato.

Fueron seleccionados por medio de un panel de jueces, formado por el presidente, Sir Harold Evans (editor suelto de Reuters), Sylvie Kauffmann (directora editorial de Le Monde), Jørgen Ejbøl (vicepresidente de la Jyllands-Posten Foundation), Yevgenia Albats (editora jefe de The New Times) y Alexandra Föderl-Schmid (corresponsal de Süddeutsche Zeitung).

Los 5 ganadores:

Distinguished Reporting category:

'Fifty-Six Days of Separation' de Katrin Kuntz, Marian Blasberg, Christoph Scheuermann (Der Spiegel, Alemania).

→ Segundo: 'Viktor Orbán's reckless football obsession' de Dan Nolan, David Goldblatt (The Guardian, Reino Unido).

Innovation category:

'Palmyra, the Other Side' de Guillermo Abril, Carlos Spottorno (El País Semanal - España, Süddeutsche Zeitung Magazin - Alemania).

→ Segundo: 'Elections clouds cleared' de Efe Kerem Sözeri (P24, Turquía).

Investigative Reporting category:

'Unmasking the Salisbury Poisoning Suspects: A Four-Part Investigation' de Christo Grozev, Roman Dobrokhotov, Daniel Romein (Bellingcat, Reino Unido).

→ Segundo: 'Money laundering at Danske Bank' de Eva Jung, Simon Bendtsen, Michael Lund (Berlingske, Dinamarca, y muchos otros desde entonces).

Opinion category:

'The end of Atlanticism: has Trump killed the ideology that won the cold war?' de Madeleine Schwartz (The Guardian, Reino Unido)

→ Segundo: ' Let's continue talking about murder, not Fico's media tyranny' de Beata Balogova (SME, Eslovaquia).

Special Award:

Forbidden Stories, de la organización detrás de 'Forbidden Stories' + partners.

La ceremonia de premios se llevó a cabo en Gazeta Wyborcza como celebración del aniversario de sus 30 años.

Acerca del European Press Prize

El European Press Prize celebra los hitos más importantes dentro del periodismo en Europa. El premio se concede en 5 categorías, cada una de ellas con un valor de 10.000 euros.

El premio es posible gracias a varias fundaciones de medios: The Guardian Foundation, Thomson Reuters Foundation, The Politiken Foundation, Foundation Veronica, The Jyllands-Posten Foundation, Democracy and Media Foundation and The Irish Times Trust Limited. The prize also partners with MDIF, Agora Foundation, ANP y De Balie.

¿Interesado en volver a publicar una historia ganadora en otro idioma o entrevistar a un ganador? Contacta con: Julie Donders, +31(0)627006043, julie@europeanpressprize.com.

