European Training Foundation : Focalisation urgente sur l'apprentissage tout au long de la vie dans le but de répondre aux forces du changement dans le monde

L'éducation, la formation et les compétences sont essentielles à la croissance économique, à la cohésion sociale et à la stabilité politique

BRUXELLES, 22 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Cesare Onestini, directeur de l'European Training Foundation (ETF), a appelé à « une focalisation urgente sur l'apprentissage tout au long de la vie afin de répondre aux forces du changement qui transforment le monde dans lequel nous vivons et travaillons. »

Prenant la parole à l'évènement « The Power of Skills in EU External Relations » (la puissance des compétences dans les relations externes de l'UE), qui s'est tenu à Bruxelles pour marquer le 25e anniversaire de l'ETF, Cesare Onestini a commenté :

« L'European Training Foundation a été créée dans le sillage de la chute du mur de Berlin dans le but d'aider les pays nouvellement libérés d'Europe centrale et orientale à s'adapter à des marchés ouverts et à la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes confrontés aux défis de la mondialisation, de la numérisation, de la migration et de la transition verte, et la nécessité d'investir dans le développement du capital humain est vitale pour fournir aux gens les compétences nécessaires pour affronter l'avenir.

Au cours des 25 dernières années, l'ETF a aidé plus de 40 pays à moderniser leurs systèmes d'éducation, de formation et de marché du travail. Treize d'entre eux sont désormais membres de l'Union européenne et sept autres sont à des stades différents sur la voie de l'accession à l'UE. Ceci témoigne de la puissance des compétences à créer des opportunités pour les gens, étayer un développement économique et social inclusif, et poser les bases pour la stabilité et la prospérité dans les pays partenaires de l'UE.

Au début d'une nouvelle législature et avec un nouveau leadership à Bruxelles, le moment est venu de considérer le rôle de l'éducation, de la formation et des compétences dans la prochaine génération de politiques et de programmes de relations externes de l'UE. »

Notes à l'intention des rédacteurs :

L'European Training Foundation (ETF) est l'agence de l'UE qui aide les pays du voisinage de l'UE à entreprendre des réformes au niveau des politiques portant sur l'éducation, la formation et l'emploi. L'ETF collabore actuellement avec 22 pays partenaires dans Méditerranée orientale et méridionale, le Partenariat oriental et l'Asie centrale.

https://www.etf.europa.eu/en/regions-and-countries

