European Wellness collabore avec l'Université de Heidelberg en Allemagne pour mener des études d'efficacité sur les peptides et la thérapie cellulaire

FRANCFORT, Allemagne, 29 octobre 2021 /PRNewswire/ – L'European Wellness Academy (EWA), la branche éducative de l'European Wellness Biomedical Group (EWG), a signé un accord pour mener des recherches scientifiques conjointes sur l'efficacité des peptides, de la thérapie cellulaire, des exosomes et de la reprogrammation cellulaire pour rajeunir les modèles murins de vieillissement prématuré.

L'EWA était représentée par le président du groupe, le Professeur Dr Mike Chan, tandis que l'Université de Heidelberg était représentée par son directeur commercial, Katrin Erk et son chef de l'Institut d'anatomie et de biologie cellulaire III, le Professeur Dr Thomas Skutella.

Les traitements de pointe utilisés pour les études comprennent les cellules souches précurseurs (progéniteurs) (PSC), les cellules précurseurs (Frozen Organo Crygenics (FOC)), les peptides Mito Organelle (MO), les peptides Nano Organo (NOP) et les exosomes.

Leurs études comprennent des expériences in vitro portant sur les effets des produits sur le vieillissement des cellules somatiques et la sénescence cellulaire, qui contribuent à l'apparition et à la progression de la maladie. Les exosomes étudiés comprennent les cellules souches neuronales (CSN), les cellules souches mésenchymateuses (CSM), les cardiomyocytes, les progéniteurs rénaux et les hépatocytes.

L'EWA et l'Université de Heidelberg mèneront également des expériences in vivo pour démontrer l'innocuité et l'efficacité de la thérapeutique, dans le cadre de laquelle la preuve de son efficacité sera consignée dans la durée de vie, les critères histopathologiques et moléculaires de la neurodégénérescence, y compris la maladie d'Alzheimer/démence, et les troubles de la dégénérescence du système, notamment ceux qui touchent le système immunitaire, la peau, le système cardio-vasculaire, les poumons, les reins, le foie, l'estomac/intestin/intestin grêle, les yeux et la dystrophie musculaire.

Cela inclut d'autres critères comme la régénération cartilagineuse/articulaire/osseuse, y compris les genoux/articulations/hanches, les troubles cervicaux, thoraciques, lombaires, pelviens et musculo-squelettiques, ainsi que des troubles endocriniens comme le dysfonctionnement endocrinien dû à la surproduction et à la sous-production d'hormones et d'autres schémas d'activité pendant le cycle de veille-sommeil.

Les études en cours, conçues de façon unique, sont coordonnées et conçues par le Professeur Dr Thomas Skutella de l'Université de Heidelberg, une université de recherche de renommée mondiale et l'une des 3 meilleures d'Allemagne, le Professeur. Dr Mike Chan et des scientifiques de l'EWG.

European Wellness Academy

Située en Allemagne, en Suisse, en Grèce et en Malaisie, l'EWA est un organisme de DPC autorisé au R.U. et dispose d'une aile de formation et de développement de premier ordre qui s'articule autour des modalités de pointe de la médecine bio-régénérative pour les praticiens et les chercheurs. L'académie dispose de nombreuses années d'expérience clinique combinée et d'une équipe académique centrale composée de médecins et de scientifiques qualifiés ayant de nombreuses affiliations et accréditations internationales.

