European Wellness unterzeichnet auf der Dubai Expo 2020 eine Absichtserklärung zur Stärkung des Medizintourismus nach Malaysia und zur Entwicklung fortschrittlicher biologischer regenerativer Medizin in den VAE

Im Beisein von YAB Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, Premierminister von Malaysia, wurde die Absichtserklärung von Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan, Vorsitzender der European Wellness Group, und Dr. Aasif Ali Siddiqui, Geschäftsführer von AK International, unterzeichnet.

Die strategische Zusammenarbeit zielt auf die Einrichtung von zwei Exzellenzzentren ab, von denen sich eines auf die Rehabilitation, die Ausbildung und die ganzheitliche Behandlung von pädiatrischen neurodegenerativen und neurologischen Entwicklungsstörungen wie Autismus-Spektrum-Störungen, zerebrale Kinderlähmung, Down-Syndrom und globale Entwicklungsverzögerung und das andere auf die Behandlung von unbehandelbaren und seltenen Krankheiten wie CHARGE-Syndrom, Multiple Sklerose, rheumatoide Arthritis, Parkinson-Krankheit usw. spezialisiert.

Der Vorsitzende der EW Group, Prof. Dato' Sri Dr. Mike, sagte: „Wir sind zuversichtlich, dass unsere 30-jährige zelltherapeutische Forschung in ganz Europa zusammen mit einem leidenschaftlichen Team internationaler Spitzenkliniker, die in Deutschland und der Schweiz ausgebildet wurden, die Bereitstellung eines wirkungsvollen und personalisierten Krankheitsmanagementmodells für die Bevölkerung in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützen kann."

„Darüber hinaus sind diese Zentren auch von entscheidender Bedeutung, um einheimischen Patienten, die an unseren ausländischen Standorten nach Lösungen für die biologische regenerative Medizin suchen, einen einfachen Zugang zu einem effizienten und kooperativen Überweisungsnetzwerk zu ermöglichen - von der ersten Anfrage über die medizinische Voruntersuchung bis hin zur medizinischen Reisebegleitung und schließlich zur Nachsorge", sagte er.

Seit 2017 verfolgt die EW Group die Wachstumsstrategie, ihre proprietären klinischen Systeme, Protokolle und patentierten Biotherapeutika an neue Joint Ventures zu lizenzieren, was zu einer raschen Expansion ihrer Abteilung für Gesundheitseinrichtungen führte, die sich von zwei Vorzeigezentren in der Schweiz und in Malaysia im Jahr 2016 zu einem globalen Netzwerk von 26 medizinischen und Gesundheitszentren entwickelt hat.

Darüber hinaus prüfen die EW Group und AK International die Entwicklung eines technologiegestützten „Digital Wellness Service Corridor" in Form einer KI-gesteuerten Anwendung, die von der AK International-Tochter Artelir Inc. entwickelt wurde und Patienten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nahtlos mit Gesundheitsdienstleistern in Malaysia verbinden soll.

Dr. Aasif Ali Siddiqui, Direktor von AK International, erklärte: „Eines der Ziele dieser Absichtserklärung ist es, den Medizin- und Wellnesstourismus in Malaysia zu steigern und gleichzeitig den Emiratis moderne medizinische Behandlungen in anderen Ländern anzubieten. Patienten mit unheilbaren, seltenen Krankheiten oder neurodegenerativen Störungen beispielsweise haben in ihrer Umgebung möglicherweise nur eingeschränkten Zugang zu innovativen Behandlungsalternativen wie zellbasierten oder biomolekularen Therapien."

Im Rahmen der Partnerschaft sollen auch mögliche Investitionen in der Iskandar Malaysia Development Area in Johor geprüft werden, um ein weltweit führendes Halal-Zentrum für Biotechnologie und regenerative Medizin zu entwickeln. Das einzigartige Entwicklungsprojekt im Wert von 60 Mio. USD soll ein Krankenhaus mit 100 Betten für integrative Medizin nach dem Vorbild der medizinischen Einrichtung der EW-Gruppe in Deutschland, muslimisch geprägte Seniorenvillen und betreute Wohnungen sowie eine GMP-zertifizierte Produktionsstätte für biologische und pflanzliche Arzneimittel umfassen.

„Unsere Gruppe ist jederzeit bereit, mehr als 50 unserer geschützten pflanzlichen Arzneimittel mit deutscher Zulassung für die sofortige Produktion in Malaysia und den Export zu erweitern, um die wachsende weltweite Nachfrage nach Naturmedizin zu befriedigen", sagte Dato' Sri Mike.

„Dieses Projekt bietet eine enorme Chance, Malaysias Vision und derzeitige Positionierung als weltweites muslimisches Zentrum für innovative biotechnologische Entwicklungen zu stärken, insbesondere im Bereich der Erforschung pflanzlicher Arzneimittel und der Herstellung botanischer Medikamente."

Die EW Group wurde für ihre bahnbrechenden biotechnologischen Innovationen in Paris, Genf, London und Kuwait mehrfach ausgezeichnet und hält derzeit mehrere internationale Patente für innovative biotechnologische Prozesse und Formulierungen für ihre Zell- und Gentherapieprodukte (CGTP) und Biologika, einschließlich Vorläufer-Stammzellen, biologische Peptide und anti-idiotische Antikörper für die Immunologie und pflanzliche Formulierungen für die parenterale Ernährung.

Informationen zur European Wellness Biomedical Group

Die European Wellness Biomedical Group (EW Group) ist eine preisgekrönte europäische Gruppe, die von Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan und Prof. Dato' Sri Dr. Michelle Wong Anfang der 90er Jahre in der Schweiz gegründet wurde, als Höhepunkt der frühen zelltherapeutischen Forschung in der Schweiz, Deutschland, Russland und Österreich seit Mitte der 80er Jahre.

Heute ist die EW Group vor allem für ihre bahnbrechenden Entwicklungen in den Bereichen organspezifische Vorläufer-Stammzelltherapeutika, biologische und synthetische Peptide, biologische regenerative Medizin, Immuntherapien, Nutraceuticals und Cosmeceuticals bekannt. Die multinationalen Geschäftsbereiche der EW-Gruppe umfassen Forschung und Entwicklung, Bioproduktion, biomedizinische Akademien für Weiterbildung und Schulung (einschließlich mehr als 20 veröffentlichter medizinischer Bücher, mehr als 50 wissenschaftlicher Zeitschriften und mehr als 20 internationaler Akkreditierungen), medizinische Einrichtungen und Anti-Aging-Zentren sowie den Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln an zugelassene Ärzte und Verbraucher in 80 Ländern weltweit.

Die EW Group besitzt und betreibt außerdem ein wachsendes Netz international anerkannter Krankenhäuser und medizinischer Zentren, die sich auf regenerative Biomedizin und luxuriöse Wellness-Zentren auf der ganzen Welt spezialisiert haben. Derzeit hat die Gruppe ihren Hauptsitz in Deutschland und Malaysia (Asien-Pazifik) und verfügt über eigene Forschungs- und biopharmazeutische Produktionsstätten in Deutschland, der Schweiz, den Vereinigten Staaten, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.

