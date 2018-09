Europejska społeczność związana z nowotworami głowy i szyi łączy siły w celu zrozumienia tej rzadkiej formy raka

BRUKSELA, September 17, 2018 /PRNewswire/ --

Europejskie stowarzyszenie European Head and Neck Society rozpoczyna szóstą doroczną kampanię Make Sense w ramach europejskiego tygodnia świadomości na temat choroby

W dniu dzisiejszym europejskie stowarzyszenie European Head and Neck Society (EHNS) ogłosiło rozpoczęcie kampanii Make Sense w ramach szóstego dorocznego tygodnia świadomości na temat raka głowy i szyi odbywającego się w dniach od 17 do 21 września. Pacjenci, lekarze i członkowie społeczności nowotworów głowy i szyi połączą siły w celu lepszego zrozumienia tej rzadkiej postaci raka.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/739902/Make_Sense_and_EHNS_Logo.jpg )



Zespoły w Europie, Brazylii i Korei Południowej zwrócą uwagę na często nierozpoznawalne objawy i oznaki nowotworów głowy i szyi, podkreślą wagę jak najwcześniejszej diagnozy i zajmą się promocją interesów pacjentów od diagnozy, przez leczenie, aż po przeżycie choroby. Poniżej przedstawiona jest lista inicjatyw.

Nie do poznania - kampania cyfrowa zwracająca uwagę na fizyczne i psychologiczne skutki raka głowy i szyi.

Przygotowanie posiłków ma znaczenie - książka kucharska opracowana przy współpracy z osobami, które przeżyły raka głowy i szyi, lekarzami, dietetykami i logopedami. W książce znajdują się pożywne przepisy, a także przeżycia i porady w zakresie radzenia sobie z fizycznymi i psychologicznymi wyzwaniami powiązanymi z jedzeniem po leczeniu.

- książka kucharska opracowana przy współpracy z osobami, które przeżyły raka głowy i szyi, lekarzami, dietetykami i logopedami. W książce znajdują się pożywne przepisy, a także przeżycia i porady w zakresie radzenia sobie z fizycznymi i psychologicznymi wyzwaniami powiązanymi z jedzeniem po leczeniu. Kliniki wczesnej diagnozy - punkty, w których można przeprowadzić bezpłatne badania na obecność nowotworów głowy i szyi oraz pozyskać informacje na temat choroby.

- Kampania nie osiągnęłaby tak dużego sukcesu bez poświęcenia lokalnych zespołów w Europie, Brazylii i Korei Południowej - skomentował profesor René Leemans, przewodniczący komitetu sterującego kampanii Make Sense i profesor i dyrektor wydziału Otolaryngologii - Chirurgii Głowy i Szyi w centrum medycznym uniwersytetu VU w Amsterdamie. - Zaangażowanie i wiedza zespołów odegrała kluczową rolę w podnoszeniu świadomości na temat tej niszczącej choroby, co prowadzi do ratowania życia - dodał profesor.

Poza książką kucharską kampania ściśle współpracuje z siecią pacjentów w celu zapewnienia maksymalnego skupienia na pacjentach w całym procesie. W tym tygodniu w całej Europie odbędzie się wiele różnych wydarzeń, w tym wykłady edukacyjne i działania cyfrowe. Na zaktualizowanej stronie internetowej kampanii Make Sense znajduje się pełna lista wszystkich inicjatyw w Europie i innych miejscach na świecie.

O kampanii Make Sense

Kampania Make Sense prowadzona jest przez europejskie stowarzyszenie European Head and Neck Society (EHNS) w celu podnoszenia świadomości na temat raka głowy i szyi oraz polepszenia wyników dla pacjentów chorujących na to schorzenie. Kampania realizuje te cele poprzez:

edukację w ramach zapobiegania choroby;

szerzenie zrozumienia na temat objawów i oznak choroby;

zachęcanie do wcześniejszej komunikacji, diagnozy i skierowań na leczenie.

Kampanię Make Sense wspierają firmy Merck, Norgine i Bristol-Myers Squibb.

O nowotworach głowy i szyi

Każdego roku niemal 700 000 osób na świecie otrzymuje diagnozę raka głowy i szyi. Połowa pacjentów nie przeżyje kolejnych pięciu lat. Jednakże diagnoza we wczesnych stadiach choroby wiąże się z przeżywalnością na poziomie 80 - 90% wśród pacjentów chorujących na raka głowy i szyi. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.makesensecampaign.eu.

O EHNS

Europejskie stowarzyszenie European Head and Neck Society (EHNS) to międzynarodowa organizacja non-profit z siedzibą w Belgii. Stowarzyszenie EHNS obejmuje krajowe i międzynarodowe społeczności i powiązane grupy zajmujące się badaniami, szkoleniami i leczeniem raka głowy i szyi w Europie. Osoby znajdujące się w innych regionach mogą także ubiegać się o członkostwo. Celem stowarzyszenia EHNS jest promowanie wymiany wiedzy we wszystkich aspektach chorób nowotworowych głowy i szyi oraz szerzenie najwyższych standardów badań, edukacji, szkoleń, zapobiegania wystąpienia choroby oraz opieki nad pacjentami. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://www.ehns.org.

