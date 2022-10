Europese voorspellingen van Forrester voor 2023: het vertrouwen van de burgers in hun regeringen zal scherp dalen door de hoge inflatie en de energiecrisis

LONDEN, 25 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Volgens de vandaag gepubliceerde Europese voorspellingen voor 2023 van Forrester (Nasdaq: FORR), zal het voor Europese regeringen moeilijk worden om hun burgers door een winter van stijgende energiekosten heen te helpen, waarbij sommige van hen die verantwoordelijkheid zullen afschuiven op het bedrijfsleven. Als gevolg daarvan zal het vertrouwen van de consument in regeringen in heel Europa aanzienlijk afnemen. Eind 2023 zal nog maar een op de vijf Europese burgers zijn regering vertrouwen.

Daarnaast voorspelt Forrester dat stijgende energiekosten, plus financiële stimulansen van overheden en nutsbedrijven om het energieverbruik te verminderen en een duurzamere levensstijl aan te nemen, ertoe zullen leiden dat Europese consumenten milieubewuster gaan leven. In Europa zal het aantal "actieve groene" consumenten naar verwachting met 50% toenemen.

De voorspellingen van Forrester analyseren de dynamiek en trends in verschillende onderwerpen en branches, waaronder technologie en innovatie, klantervaring (CX), veranderend consumentengedrag en de toekomst van werk. Deze inzichten helpen zakelijke en techleiders vooruit te kijken en een concurrentievoordeel te behalen om in het komende jaar succesvol te zijn.

De hoogtepunten van het rapport Europese voorspellingen voor 2023 van Forrester zijn onder meer:

Een derde van de Europese organisaties zal "overal werken" moeten aanbieden om talent aan te trekken en te behouden. Overal werken is een blijvertje. Twee derde van de Europese online volwassenen verwacht vaker thuis te mogen werken en werkgevers die proberen hen terug op kantoor te dwingen, kunnen protesten en personeelsverloop verwachten. Met de stijgende energieprijzen zouden werkgevers bovendien de kans moeten grijpen om de verwarmings- en airconditioningskosten van kantoorruimtes te verlagen als gevolg van een overal-werken-beleid.

Een op de vijf CX-programma's zal helemaal verdwijnen. De geschatte 80% van de bedrijven voor wie goede CX geen deel uitmaakt van hun merkidentiteit zal eindelijk bewijs willen zien dat uitgaven voor CX-verbeteringen noodzakelijk zijn. Daarentegen zullen CX-leiders die CX omarmen toetreden tot de C-suite en grotere budgetten verdienen voor personeel, technologie en projectwerk.

Technische ontslagen zullen traditioneel "onaantrekkelijke" sectoren weer aantrekkelijk maken. De afgelopen tien jaar hebben torenhoge waarderingen van techbedrijven en een stortvloed aan risicokapitaalfinanciering bedrijven in meer conventionele sectoren uitgehongerd voor digitaal talent. Nu techgiganten een vacaturestop aankondigen en Europese startups hun personeelsbestand inkrimpen, hebben financiële diensten en nutsbedrijven echter een nieuwe aantrekkingskracht omdat zij aantrekkelijke salarissen en stabiele banen bieden.

Vijftien procent van de banken zal er niet in slagen hun technische schuld aan te pakken en niet concurrerend worden. Vóór de oorlog in Oekraïne meldde meer dan 70% van de zakelijke en technologische bankprofessionals dat hun organisatie de investeringen in platforms voor bankieren, lenen en digitale betrokkenheid zou handhaven of verhogen. Deze plannen ontsporen nu. In 2023 zal 15% van de banken het techbudget verleggen van de transformatie van kernsystemen naar oplossingen voor digitale betrokkenheid.

"Het komende jaar zullen de economische en geopolitieke onrust angst en ontwrichting blijven zaaien voor Europese bedrijven", aldus Laura Koetzle, VP en directeur Groepsonderzoek bij Forrester. "Nu het vertrouwen in regeringen afneemt, hebben Europese bedrijven de kans om dat vertrouwensvacuüm op te vullen. Daartoe moeten ze nagaan welke vertrouwenshefbomen voor klanten het belangrijkst zijn, leemten opsporen en een strategie ontwikkelen waarmee ze het vertrouwen van de klant kunnen winnen en behouden. De voorspellingen van Forrester voor 2023 zullen leiders helpen de gedurfde, slimme en tactische beslissingen te nemen die nodig zijn om dit vertrouwen te versterken en investeringen in groei op lange termijn te stimuleren."

