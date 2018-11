Europlasma annonce la suspension de l'exercice du 4ème bon d'émission d'obligations convertibles

BORDEAUX, France, November 12, 2018 /PRNewswire/ --

Lors de sa réunion du 8 novembre 2018, le Conseil d'administration d'Europlasma a pris acte, compte-tenu de l'évolution récente du cours de l'action Europlasma, de la dilution excessive découlant de la conversion des Obligations Convertibles en Actions (OCA) émises dans le cadre du contrat de financement mis en place avec le fond luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund.

En conséquence, la Société a suspendu, ce jour, l'exercice automatique du 4ème bon d'émission d'obligations convertibles (BEOCA) initialement prévu le 21 novembre 2018 (cf communiqué du 12/10/2018).

Cette décision aura une incidence sur la trésorerie du Groupe, aussi les mesures de contrôle des dépenses et de conservation de la trésorerie déjà mises en œuvre ont été renforcées. La Société rappelle toutefois que la priorité absolue reste la recapitalisation d'Europlasma par augmentations de capital avant fin 2018 pour assurer les échéances financières de fin d'année (cf communiqué du 31/10/2018).

En fonction de l'évolution du cours de l'action, l'éventuelle réactivation du contrat fera l'objet d'un communiqué.

La société rappelle qu'un tableau de suivi des BEOCA est consultable sur son site internet dans l'espace « Investisseurs & Actionnaires », rubrique « Information Réglementée », onglet « Information sur le capital ».

A propos d'EUROPLASMA

Au cœur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu'à des applications sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0000044810-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations: http://www.europlasma.com

Contact actionnaires

Anne BORDERES - Chargée de communication

Tel: +33-(0)-556-497-000

contactbourse@europlasma.com



Contact presse:

Luc PERINET MARQUET - LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS

Tel: +33(0)1-44-50-40-35 - lperinet@lpm-corporate.com



SOURCE EUROPLASMA