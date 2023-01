Eurotech à nouveau dans l'élite de l'IIoT : reconnu dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2022 pour les plateformes IoT industrielles mondiales

L'entreprise est très fière d'avoir obtenu ce résultat important et d'être mondialement reconnue pour la quatrième année consécutive

UDINE, Italie, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Eurotech, fournisseur de longue date de systèmes Edge Computing de pointe et leader dans la mise en œuvre de l'Internet industriel des objets (IIoT), est fier d'annoncer qu'il a été inclus dans le rapport 2022 « Magic Quadrant for Global Industrial IoT Platforms de Gartner »(1).

Ce rapport très apprécié souligne l'importance de l'IoT dans le contexte de la transformation numérique des entreprises. Selon Gartner, « les plateformes IIoT mondiales continuent d'évoluer et prennent en charge l'intégration IT/OT à grande échelle. Les DSI et les responsables de l'ingénierie logicielle cherchent à utiliser les plateformes IIoT pour favoriser la durabilité, l'automatisation, les opérations à distance et la transformation. Les meilleures solutions équilibrent la technologie, les partenaires et l'expertise du domaine ». Le document de recherche mondialement reconnu cite Eurotech avec son offre IoT parmi les 16 entreprises qui ont été retenues après avoir passé un processus d'évaluation approfondi.

« Nous sommes très fiers d'être cités dans ce rapport. Nous sommes convaincus que notre approche intégrée matérielle/logicielle Edge IoT nous permet de répondre aux besoins de nos clients en matière de cybersécurité, tout en abordant la complexité liée à l'intégration OT et IT », a déclaré Paul Chawla, PDG d'Eurotech.

« Nous apprécions beaucoup notre inclusion dans ce Magic Quadrant de Gartner pour les plateformes IIoT mondiales, une preuve supplémentaire de notre capacité à relever les défis des projets IIoT grâce à une offre matérielle et logicielle solide, ouverte et sécurisée, qui peut être facilement mise à l'échelle et déployée mondialement », a commenté Robert Andres, CSO d'Eurotech.

(1) Gartner, « Magic Quadrant for Global Industrial IoT Platforms », Alfonso Velosa, et al, 12 décembre 2022

GARTNER et MAGIC QUADRANT sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées aux présentes avec autorisation. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

