Eurotech présente sa nouvelle identité de marque : « Libérer la puissance de la périphérie »

AMARO, Italie, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- Eurotech officialise la mise en œuvre d'un processus de changement d'image de marque qui commencera par l'adoption d'un nouveau rendu, d'un nouveau logo et de nouvelles couleurs d'entreprise, conformément à la stratégie de l'entreprise.

Le nouveau rendu « Libérer la puissance de la périphérie » (Unleashing the Power of the Edge) reflète le nouveau positionnement de l'entreprise en tant que leader des périphériques IoT. Il fait également référence aux applications et produits intelligents de nouvelle génération alimentés par l'intelligence artificielle (IA) et au rôle d'Eurotech dans l'accélération des processus d'innovation de ses clients et partenaires grâce à l'IA en périphérie.

Le violet choisi pour le nouveau logo est tendance, et rappelle par ailleurs la toute première couleur utilisée pour le logo Eurotech : un hommage à l'histoire de l'entreprise, mais en même temps une forte affirmation de ses valeurs et de sa vision vers l'avenir.

La police est moderne, audacieuse et simple. Les lettres arrondies comme le « e » initial rappellent la forme du symbole d'Eurotech, un autre élément qui relie l'histoire de la marque de l'entreprise avec son avenir.

« Cette année marque le 30e anniversaire d'Eurotech : à travers son histoire, l'entreprise a toujours été un acteur de premier plan dans l'innovation et la transformation numérique, en tant que fournisseur de modules intégrés et en évoluant fortement vers les solutions d'IA en périphérie de premier plan dans les applications critiques, a commenté Paul Chawla, PDG d'Eurotech. Le nouveau logo est destiné à propulser l'entreprise dans l'avenir, tout en restant cohérent avec ses racines ».

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1799825/Eurotech_Logo.jpg

SOURCE Eurotech