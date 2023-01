Eurotech reconocido en el 2022 Gartner® Magic Quadrant™ para Plataformas Globales de IoT Industrial

- Eurotech de nuevo en la élite de IIoT: reconocido en el 2022 Gartner® Magic Quadrant™ para Plataformas Globales de IoT Industrial

La empresa está muy orgullosa de haber obtenido este importante logro, reconocido mundialmente, por cuarto año consecutivo

UDINE, Italia, 11 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Eurotech, un proveedor líder desde hace tiempo de sistemas de computación de borde y líder en la habilitación del Internet Industrial de las Cosas (IIoT), anuncia con orgullo haber sido incluido en el informe 2022 Magic Quadrant for Global Industrial IoT Platforms de Gartner(1).



El informe, muy valorado, señala la importancia del IoT en el contexto de la transformación digital empresarial. Según Gartner, "las plataformas globales de IIoT siguen evolucionando y apoyando la integración de TI/OT a gran escala. Los responsables de información y los líderes de ingeniería de software buscan utilizar las plataformas IIoT para impulsar la sostenibilidad, la automatización, las operaciones remotas y la transformación. Las mejores soluciones equilibran la tecnología, los socios y la experiencia en el dominio". El documento de investigación mundialmente reconocido incluye a Eurotech con su oferta de IoT entre las 16 empresas que fueron incluidas tras superar un exhaustivo proceso de evaluación

"Estar incluidos en este informe mundialmente reconocido es algo de lo que podemos estar muy orgullosos: creemos firmemente que nuestro enfoque integrado HW-SW edge IoT nos permite satisfacer las necesidades de ciberseguridad de nuestros clientes, al tiempo que abordamos la complejidad edge vinculada a la integración OT y TI" declaró Paul Chawla, consejero delegado de Eurotech.

"Valoramos muy positivamente nuestra inclusión en este Cuadrante Mágico de Gartner para Plataformas Globales Industrial IoT, una prueba más de nuestra capacidad para afrontar los retos de los proyectos IIoT a través de una oferta de hardware y software sólida, abierta y segura que puede escalarse y desplegarse fácilmente a nivel global " comentó Robert Andres, responsable científico de Eurotech.

[1] Gartner, "Magic Quadrant for Global Industrial IoT Platforms", Alfonso Velosa, et al, 12 de diciembre de 2022

GARTNER y MAGIC QUADRANT son marcas registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

