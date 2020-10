EV Charge Holding Limited obtient 15 millions d'euros de GEM

ZHENGZHOU, Chine, 23 octobre 2020 /PRNewswire/ -- EV Charge Holding Ltd. (« EV Charge »), une entreprise proposant des solutions de recharge électrique constituée en vertu des lois du Royaume-Uni et dont le siège social est situé au 20-22, Wenlock Road, à Londres, en Angleterre (N1 7GU), a annoncé avoir signé un accord avec GEM Global Yield LLC SCS (« GEM »), le groupe d'investissement privé non traditionnel basé au Luxembourg, qui stipule que ce dernier devra placer jusqu'à 15 millions d'euros dans EV Charge sur trois ans suivant la date d'inscription des actions ordinaires de l'entreprise à une bourse internationale accréditée. EV Charge utilisera ces fonds pour développer des infrastructures de charge pour les véhicules électriques.

Le montant initial de 15 millions d'euros prendra la forme d'un engagement d'investissement qui permettra à EV Charge de prélever des fonds pendant la période de trois ans en émettant des actions ordinaires à GEM (ou à des personnes ou entités qu'elle indique) selon les ententes de prêt d'actions en place.

EV Charge déterminera le moment et le montant maximal de chaque prélèvement en vertu de cette facilité et n'a pas d'obligation de prélèvement minimal. Parallèlement à l'inscription en bourse de ses actions, l'entreprise émettra à GEM des bons de souscription lui permettant d'acheter jusqu'à dix pour cent (10 %) de ses actions ordinaires en circulation sur une base entièrement diluée. Le prix d'achat par action des bons de souscription sera égal au cours de clôture des actions du premier jour de négociation suivant l'inscription en bourse des actions.

À propos d'EV Charge

EV Charge se consacre au développement d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Les bornes de recharge électrique contribueront à réduire les coûts ainsi que la pollution environnementale.

À propos de GEM Group

Global Emerging Markets (« GEM ») est un groupe d'investissement non traditionnel basé à Paris, New York et Los Angeles. GEM gère un ensemble diversifié de véhicules d'investissement axés sur les marchés émergents qui fournissent au groupe et à ses investisseurs un portefeuille varié de classes d'actifs couvrant le spectre mondial des investissements privés. Chaque véhicule d'investissement possède un niveau différent de contrôle opérationnel, de rendement ajusté au risque et de profil de liquidité. La famille de fonds et de véhicules d'investissement fournit à GEM et à ses partenaires une exposition à des rachats par des cadres d'entreprises à petites et moyennes capitalisations, à des placements hors marché dans des sociétés cotées (PIPE) et à des investissements de capital-risque ciblés.

SOURCE EV Charge