EV Technology Group annonce un investissement stratégique dans MOKE International Limited

ZUG, Suisse, 5 novembre 2021 /PRNewswire/ -- EV Technology Group Inc. (« EVT ») a annoncé avoir réalisé un investissement stratégique de premier plan dans MOKE International Limited (« MIL »), le producteur officiel des véhicules MOKE depuis 2015, date à laquelle l'entreprise a acquis la marque originale de 1964.

MIL a récemment été restructurée, réunissant une nouvelle équipe de direction et des plans pour le lancement de la MOKE Electric en 2022. Avec la sortie de ce véhicule électrique révolutionnaire, MIL apporte son empreinte de décennies de style et sa marque emblématique à un avenir sans carbone. Parmi les autres investisseurs du tour de table figurent Matthew Vaughn (réalisateur des films Kingsman), suivi par la famille Vere Nicoll, Glenn Earle (ancien directeur de l'exploitation de Goldman Sachs et membre du conseil d'administration de Fiat Chrysler) et Morris Goldfarb (président et directeur général de GIII Apparel, propriétaire de DKNY et Vilebrequin et détenteur de la licence des marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger). M. Vaughn et Will Butler-Adams, PDG de Brompton Bicycles, se joindront au conseil consultatif.

MIL est actuellement dirigée par :

Isobel Dando (PDG) - Cadre expérimenté dans le secteur de l'automobile qui a passé 16 ans au sein du groupe BMW, où elle a relancé la marque Rolls-Royce et occupé le poste de directrice de la vente au détail.

- Cadre expérimenté dans le secteur de l'automobile qui a passé 16 ans au sein du groupe BMW, où elle a relancé la marque Rolls-Royce et occupé le poste de directrice de la vente au détail. Andy Mullineaux (directeur financier) - Il a précédemment dirigé la planification, la gestion et le financement de l'entreprise chez McLaren.

- Il a précédemment dirigé la planification, la gestion et le financement de l'entreprise chez McLaren. Robin Kennedy (directeur commercial) - Ancien courtier en produits dérivés chez HSBC Investment Bank avant de fonder en 2009 une plateforme technologique de recrutement et une entreprise SaaS qui a été vendue à Bright Network en 2017.

EVT a été fondée en 2021 par les cofondateurs Olivier Roussy Newton et Wouter Witvoet, avec pour mission d'accélérer l'adoption des véhicules électriques, avec un accent stratégique sur les technologies EV qui ont un potentiel de croissance en ciblant des marchés uniques, de niche et mal desservis. MIL est le premier investissement d'EVT.

Grâce à cet investissement, MIL lancera le MOKE électrique en 2022 et sera donc prêt pour la saison estivale. MIL et EVT travailleront également ensemble au déploiement des véhicules en Europe et dans d'autres régions. Le MOKE électrique cherchera à obtenir une classification européenne de véhicule de petite série M1. Le véhicule lui-même a une vitesse maximale de 100 km/h, une capacité de batterie de 11 kWh et une autonomie de 144 km. La production de la prochaine génération de MOKE EV visera à utiliser 95 % de matériaux durables/recyclables et à réduire de 75 % l'empreinte de CO2 depuis la conception jusqu'à la livraison.

« La Moke est une icône absolue. Lorsqu'on voyage dans le sud de la France ou à Saint-Barth, le design de la Moke attire toujours les regards et constitue le moyen idéal de se déplacer. Avec l'arrivée de la MOKE Electric, voici une voiture emblématique idéale pour ce siècle visant la zéro émission. Je suis très heureux de travailler avec Isobel et l'équipe pour faire de la MOKE Electric un succès », a déclaré Wouter Witvoet, PDG d'EVT. Dans le cadre de la transaction, Wouter Witvoet se joint au conseil d'administration de MIL.

« L'EV Technology Group, sous la direction de Wouter Witvoet, dirige une équipe d'investisseurs stratégiques exceptionnellement forte. En faisant revivre la marque MOKE, nous avons rétabli l'une des marques les plus appréciées de l'histoire automobile. Attirer un investissement de ce calibre témoigne du potentiel de la marque, qui entre dans une nouvelle ère audacieuse avec l'introduction de la MOKE électrique et le retour à la production à plein régime au Royaume-Uni », a déclaré Isobel Dando, PDG de MOKE.

À propos de MOKE International Ltd.

Conçue au début des années 1960 par Sir Alec Issigonis, le père de l'Austin Mini, la Mini MOKE est rapidement devenue culte sur la Côte d'Azur, en Australie et aux Caraïbes. James Bond et Brigitte Bardot furent tous deux des convertis de la première heure. MOKE International Limited possède la marque originale « MOKE » et, fidèle à ses racines, la MOKE a été remodelée en Grande-Bretagne. La société s'est engagée en faveur de la mobilité durable. La MOKE continue d'être appréciée pour son style unique et le sentiment de liberté qu'elle évoque. Elle devient une fois de plus l'accessoire indispensable à avoir, dans les Caraïbes et autres destinations les plus ensoleillées du monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://mokeinternational.com

À propos d'EV Technology Group

EVT a été créé pour accélérer l'adoption des véhicules électriques. EVT se concentre stratégiquement sur les technologies EV qui ont un potentiel de croissance en ciblant des marchés uniques, de niche et mal desservis.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://evtgroup.com

