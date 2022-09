Eva Longoria, Lin-Manuel Miranda, Jessica Alba, Angélica Maria, Angélica Vale, Ariana DeBose, Michaela Jaé Rodriguez, y una lista repleta de celebridades latinas están uniendo fuerzas para llamar a las madres latinas a #VoteLikeAMadre en las elecciones de medio término

Vote Like a Madre, una campaña de Latino Victory Project, regresa con una inversión de $5 millones para movilizar a madres latinas.

El cambio climático continúa siendo una cuestión importante para votantes latinos en todo el país. Casi el 60% de Latinas dicen que apoyan a candidatos con planes para combatir el cambio climático.

WASHINGTON, 14 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Latino Victory Project lanza la campaña Vote Like A Madre 2022, una inversión de $5 millones de dólares para movilizar votantes, presentando a artistas, celebridades e influencers latinas, incluyendo: Eva Longoria, America Ferrera, Lin-Manuel Miranda and his mother Dr. Luz Towns-Miranda, Jessica Alba, Rosario Dawson, Michaela Jaé Rodriguez, Ariana DeBose, Angélica María, Angélica Vale, Gloria Calderón Kellet, Chef Lorena Garcia, Carolina Sandoval, Danna Garcia, Cyn Santana, Rosie Perez, Marjorie de Sousa, entre otras líderes latinas.

Liderado por Latino Victory Project, Vote Like A Madre tiene como objetivo movilizar votantes latinas, un grupo de votantes influyentes, a votar para combatir la emergencia climática—un tema importante para latinas y latinos en el 2022. Esta campaña busca unir a madres y figuras maternas, como tías, abuelas, hermanas, madrinas a hacer un "pinky promise" y usar su poder para votar en estas elecciones con mucho en juego. Con casi el 60% de latinas diciendo que apoyan a candidatos con planes audaces para combatir el cambio climático, Vote Like A Madre invita a las madres a exigirle a candidatos políticos que tengan planes audaces para combatir el cambio climático y encontrar soluciones prácticas.

"Las madres latinas son líderes en sus familias, la fuerza laboral y en nuestras comunidades, pero también ejercen un poder tremendo como votante. Casi 60% de latinas apoyan a candidatos con planes para combatir el cambio climático, y esto indica que tenemos una oportunidad clave para movilizar a este bloque de votantes para votar por acción contra el cambio climático este noviembre," dice Nathalie Rayes, presidente y CEO de Latino Victory Project. "Como madres, no hay nada que queramos más que un medioambiente limpio y seguro para que nuestros hijos puedan vivir una vida saludable y próspera con aire y agua limpia y un clima estable. Esta elección invito a todas las madres y figuras maternales a hacer un "pinky promise" a sus hijos y exigirle a los candidatos políticos que tengan planes audaces para combatir esta crisis climática. Juntas, podemos elegir un gobierno que proteja a nuestros hijos al tomar pasos contra la crisis climática."

Las encuestas alrededor de las elecciones de este año indican que el cambio climático continúa siendo un tema importante para latinos por todo el país y una preocupación creciente para latinos en Arizona , Colorado y Nevada . Los latinos también están siendo impactados de manera desproporcionada por los efectos del cambio climático, desde sequías, incendios y temperaturas elevadas, su salud y sustento están en riesgo. Vote Like A Madre se enfoca en la urgencia de movilizar a latinas en favor a la causa.

"En Chispa Arizona, visualizamos comunidades que disfrutan de aire y agua limpia, parques y espacios al aire libre, y la seguridad de saber que nuestro planeta nos puede sostener hoy en día y a generaciones futuras," Vianey Olivarría, Directora de Chispa Arizona. "También podemos visualizar una democracia que es accesible y en la cual todas las personas tienen la oportunidad de ser representadas. Igual como Madre Tierra, nuestras madres y figuras maternales nos cuidan. Son esenciales en llevar a cabo nuestra visión. Estamos listas para demostrar su poder en esta elección.

Con el 63% de latinas mayores de 18 años registradas para votar, Vote Like A Madre las alienta a hacer un"pinky promise" y votar para funcionarios públicos que estén dispuestos a tomar acción contra el cambio climático. La campaña planea iniciar con una inversión de $5 millones en publicidad, principalmente en medios digitales, redes sociales, radio y plataformas de influencers, acompañada con esfuerzos robustos de movilización de votantes.

El objetivo es convertir a las latinas en el bloque electoral más grande enfocado en exigirle a funcionarios que hagan los cambios necesarios para detener la crisis climática. Con 31 millones de latinas en los Estados Unidos y más de 1 millón de votantes latinas en Nevada, Arizona y Colorado, son un electorado poderoso que puede tener un impacto grande en estas elecciones. En el 2020, Latino Victory Project lanzó Vote Like A Madre, campaña ganadora del premio Effie de oro, uno de los esfuerzos más grandes diseñados especialmente para movilizar latinas y una de las campañas con más impacto en el 2020 impulsando 40,000 votantes en Arizona y Florida.

Lista completa de celebridades que son madres, figuras maternal y aliados que se unirán a hacer un pinky promise y motivarán a las mujeres en sus vidas a votar como una madre este 8 de noviembre:

Eva Longoria America Ferrera Ariana DeBose Rosario Dawson Angélica María Michaela Jaé Rodriguez Angélica Vale Rosie Perez Gloria Calderón Kellet Carolina Sandoval Chef Lorena Garcia Patricia Manterola Marjorie de Sousa Danna Garcia Cyn Santana Monica Fonseca Lin-Manuel Miranda and Vanessa Lyon his mother Dr. Luz Towns- Cynthia Klitbo Miranda Candela Ferro Jessica Alba Alejandra Palomer

Latino Victory Project desarrolla una red de líderes latinos y moldea el discurso público a reflejar la influencia de la comunidad latina mientras construye alianzas que impulsan al país.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=4t7Exlurjrc

FUENTE Latino Victory Project

