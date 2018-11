Evamore : des stars du rock et du grand écran s'unissent pour rendre hommage aux héros de la Première Guerre mondiale et soutenir la lutte contre le cancer

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/778769/Evamore_One_More_Yard.jpg )



Ronnie Wood des Rolling Stones, Nick Mason de Pink Floyd, Brian Eno, Sinead O'Connor, Imelda May et le célèbre acteur Cillian Murphy ont enregistré « One More Yard », une chanson inspirée de l'héroïsme et des lettres envoyées à ses proches par un jeune soldat irlandais tué en 1917. Le titre est sorti sur Evamore Records et peut être écouté et téléchargé ici : https://lnk.to/EvamorePR.

L'EP fait partie du projet Evamore (http://www.evamore.co.uk), qui a été fondé par le professeur Sir Chris Evans, entrepreneur scientifique de premier plan, alors qu'il menait des recherches sur la création d'une nouvelle organisation caritative dédiée à la sensibilisation au cancer. Il a été frappé par le conflit émotionnel auquel sont confrontés les jeunes personnes atteintes d'un cancer et par les similarités entre leurs témoignages et leur combativité et ceux de jeunes soldats piégés dans les sombres tranchées pendant la Première Guerre mondiale.

Sir Chris a recherché des milliers de lettres écrites pendant cette période et a repris les mots et phrases exacts des soldats pour composer un recueil de chansons originales. Le projet donnera naissance à un album de chansons produites et présentées au cours des six prochains mois. L'argent collecté sera versé à un nouveau fonds de sensibilisation au cancer qui fournira des orientations et conseils cliniques spécialisés aux personnes souffrant d'un cancer à travers le monde afin d'aider à maximiser leurs chances de contrôler et gagner leurs batailles contre la maladie.

Sir Chris a affirmé : « C'était extrêmement touchant de constater à quel point les mots des soldats il y 100 ans étaient similaires à ceux des jeunes personnes souffrant d'un cancer aujourd'hui. Nous ne pouvons que saluer le sacrifice de ces soldats, il y a un siècle, mais il y a tant de choses que nous pouvons faire pour aider ceux qui sont emprisonnés dans la plus grande bataille de leur vie, tandis qu'ils luttent contre le cancer. Nous sommes extrêmement privilégiés que certains des plus grands noms du rock et des acteurs incroyables aient choisi de participer à notre projet. »

Ronnie Wood a déclaré : « Ayant moi-même combattu un cancer, je suis ravi de faire partie de cette nouvelle initiative de sensibilisation. C'est une idée excellente soutenue par des personnalités scientifiques brillantes. J'adore le titre One More Yard, une terrible histoire vraie retranscrite sur une mélodie envoûtante. Ce fut un plaisir d'y contribuer. J'espère que tout le monde soutiendra cette organisation caritative exceptionnelle, et les autres suivront. »

Nick Mason a expliqué : « Ce merveilleux projet permet aux gens comme moi de rendre hommage aux jeunes hommes qui se sont battus il y a 100 ans pour notre liberté, mais aussi d'agir pour aider les jeunes qui font face à un cancer aujourd'hui. »

« One More Yard » inclut un prologue comprenant une instrumentation obsédante de Brian Eno, sur laquelle Cillian Murphy lit des extraits de lettres écrites par le Lieutenant Michael Thomas Wall du Royal Irish Regiment à sa mère à Dublin. Avancer un mètre de plus, ou « One More Yard », est une phrase souvent répétée par de nombreux soldat dans leurs lettres et journaux.

