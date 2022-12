EVE Energy illumine la scène d'Electronica 2022

MUNICH, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- EVE Energy Co., Ltd. (« EVE » ; SHE 300014), l'une des principales sociétés de technologie de piles au monde, est montée sur scène à Munich pour présenter ses principaux produits et solutions lors de l'exposition Electronica 2022, qui s'est déroulée du 15 au 18 novembre

Organisé pour la première fois en 1964, Electronica est devenu le premier salon commercial et de conférence de l'industrie électronique. Il offre une plateforme aux experts pour discuter du développement du secteur électronique mondial.

EVE Energy Lights up the Stage at Electronica 2022

Lors du salon Electronica, EVE a présenté la façon dont elle contribue à la transition énergétique et à la neutralité carbone dans le monde entier grâce à sa technologie de pile innovante et à sa solution intégrée. Les produits exposés comprenaient des produits de pile grand public et des solutions de stockage d'énergie.

EVE a présenté les efforts de l'entreprise en matière de développement axé sur l'innovation, tout en continuant à fournir des solutions énergétiques de qualité aux clients de divers secteurs. La gamme de produits comprenait des piles au lithium-chlorure de thionyle, des piles au lithium-dioxyde de manganèse, des condensateurs, des cellules prismatiques LFP, des cellules prismatiques NCM, des cellules NCM de poche, des cellules cylindriques de grande taille et des systèmes de piles 12V/48V.

« Dans le domaine des énergies nouvelles, la chaîne industrielle chinoise a ouvert la voie, le pays fournissant des produits et des services au monde entier sous la forme d'une chaîne industrielle complète », a déclaré le Dr Jincheng Liu, président d'EVE. « Dans un contexte difficile, EVE travaillera avec des partenaires internationaux de la chaîne d'approvisionnement pour renforcer nos capacités mondiales de fabrication et de service de livraison, en s'appuyant sur la technologie et les solutions de la Chine pour servir les clients. »

Lors de l'Electronica, les grandes cellules cylindriques ont occupé le devant de la scène. Elles peuvent pour être utilisées dans différents types de voitures et de SUV dans plusieurs cas. Leur densité énergétique atteint 350 Wh/kg avec une charge ultra-rapide possible en seulement neuf minutes. La gamme pilote de grandes cellules cylindriques d'EVE compte plus d'un demi-million d'échantillons à ce jour, avec un taux de supériorité global élevé. Le lancement d'une ligne de production de masse permettra d'augmenter encore le taux d'excellence et la cohérence des produits. La société a également reçu des lettres de nomination de Chengdu Dayun Auto Group et de BMW Group pour ces produits et services.

La société a également présenté son module de pile LFP. Elles utilisent une technologie de nouvelle génération, offrant une durée de vie plus longue, une meilleure sécurité et une plus grande résistance à la température. Elles peuvent être utilisées dans divers véhicules commerciaux et scénarios de stockage d'énergie.

Les piles au lithium d'EVE ont également reçu le titre « National Manufacturing Single Champion Product » en Chine. Les piles grand public de la société comprennent des piles au lithium primaires, des petites piles lithium-ion et des piles cylindriques. Elles sont utilisées par des marques industrielles et grand public de premier plan dans le monde entier, notamment dans les compteurs communicants, l'électronique automobile, la sécurité intelligente, les nébuliseurs électroniques, les dispositifs intelligents, les casques TWS, les outils électriques, les deux-roues électriques et les aspirateurs.

EVE est devenue un acteur majeur du marché mondial des piles grand public, fournissant à ce jour 1,7 milliard de piles pour compteurs communicants au marché mondial. L'entreprise a également été en tête des ventes et des exportations mondiales de l'industrie depuis la Chine pendant six années consécutives.

EVE a continué à investir dans son schéma industriel, en construisant des usines dans toute la Chine. Elle prévoit également de construire des usines en Hongrie, en Malaisie et dans d'autres pays. La capacité de production devrait atteindre 100 GWh d'ici à la fin de 2022, avec une nouvelle expansion au cours des deux années suivantes. Dans cette optique, la société a investi dans la construction d'un nouveau centre de recherche et développement. L'installation soutiendra le développement de la technologie des piles d'alimentation et de stockage d'énergie tout en encourageant l'innovation.

Pour plus d'informations, consultez le site : EVE Energy .

À propos d'EVE Energy

Fondée en 2001 et cotée à Shenzhen en 2009, l'entreprise EVE Energy s'est développée rapidement pour devenir un acteur mondial sur le marché, fournissant des technologies de base et des solutions complètes pour les piles grand public et d'alimentation, notamment dans l'Internet des objets et l'Internet de l'énergie. Actuellement, EVE a mis en place un institut de recherche avec 60 docteurs et plus de 3 100 ingénieurs en R&D interdisciplinaires dans les domaines des matériaux, de l'électrochimie, de la conception de structures et de la conception de circuits électroniques. Elle a établi une coopération étendue avec l'Université de Wuhan, Israël StoreDot et d'autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche sur les nouveaux matériaux, les technologies de pré-recherche. La fonction R&D d'EVE a donné lieu à plus de 4 700 brevets nationaux, dont quatre ont été récompensés par le « China Patent Excellence Award » décerné par le State Intellectual Property Office.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1962503/10ACD01B_7B4F_46D9_A386_E9B9CAFD1784.jpg

SOURCE EVE Energy Co., Ltd