EVE Energy ilumina el escenario de Electronica 2022

MUNICH, 8 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- EVE Energy Co., Ltd., ("EVE"; SHE 300014) una de las empresas líderes mundiales en tecnología de baterías, subió al escenario de Munich para presentar sus principales productos y soluciones en la feria Electronica 2022, que se celebró del 15 al 18 de noviembre.

Celebrada por primera vez en 1964, Electronica se ha convertido en la principal feria y conferencia del mundo para la industria electrónica, proporcionando una plataforma para que los expertos de la industria discutan el desarrollo del sector electrónico mundial.

En Electronica, EVE presentó cómo contribuye a la transición energética global y a la neutralidad de carbono en todo el mundo a través de su innovadora tecnología de baterías y su solución integrada. Entre los productos expuestos figuraban baterías de consumo y soluciones de almacenamiento de energía.

EVE mostró los esfuerzos de la empresa en el desarrollo impulsado por la innovación mientras sigue proporcionando soluciones energéticas de calidad a clientes de diversos sectores. La gama de productos incluía baterías de litio-cloruro de tionilo, baterías de litio-dióxido de manganeso, condensadores de baterías, células prismáticas LFP, células prismáticas NCM, células NCM de bolsa, células cilíndricas grandes y sistemas de baterías de 12V/48V.

"En el campo de las nuevas energías, la cadena industrial de China ha liderado el camino, con el país proporcionando productos y servicios al mundo en forma de una cadena industrial completa", dijo el Dr. Jincheng Liu, Presidente de EVE. "En medio del desafiante entorno actual, EVE trabajará con socios de la cadena de suministro global para construir nuestras capacidades globales de fabricación y servicio de entrega, confiando en la tecnología y las soluciones de China para servir a los clientes globales."

En Electronica, las grandes células cilíndricas ocuparon un lugar central. Pueden adaptarse para su uso en distintos tipos de coches y todoterrenos en distintos escenarios. Su densidad energética alcanza los 350 Wh/kg y su carga superrápida es posible en sólo nueve minutos. La línea piloto de células cilíndricas grandes de EVE ha producido hasta la fecha más de medio millón de muestras con un alto índice de superioridad global. El lanzamiento de una línea de producción en serie aumentará aún más la tasa de excelencia y la consistencia del producto, mientras que la empresa también ha recibido cartas de nominación de Chengdu Dayun Auto Group y BMW Group para estos productos y servicios.

La empresa también presentó su módulo de batería LFP. Utilizan una tecnología de nueva generación que proporciona una vida útil más larga, mayor seguridad y mayor resistencia a la temperatura. Pueden utilizarse ampliamente en diversos vehículos comerciales y escenarios de almacenamiento de energía.

Las baterías de litio de EVE también han sido galardonadas con el premio "National Manufacturing Single Champion Product" de China. Los productos de baterías de consumo de la empresa abarcan baterías primarias de litio, pequeñas baterías de iones de litio y baterías cilíndricas. Sirven a marcas industriales y de consumo de primer nivel mundial, con un amplio uso en contadores inteligentes, electrónica del automóvil, seguridad inteligente, nebulizador electrónico, ropa inteligente, auriculares TWS, herramientas eléctricas, vehículos eléctricos de dos ruedas y aspiradoras, entre otros.

EVE se ha convertido en uno de los principales actores del mercado mundial de baterías de consumo, suministrando al mercado global 1.700 millones de baterías para contadores inteligentes hasta la fecha. La empresa también ha liderado las ventas y exportaciones mundiales del sector desde China durante seis años consecutivos.

EVE ha seguido invirtiendo en su estructura industrial, construyendo fábricas en toda China. También tiene previsto construir fábricas en Hungría, Malasia y otros países. Se espera que la capacidad de producción alcance los 100 GWh a finales de 2022, con una mayor expansión en los dos años siguientes. Con este objetivo, la empresa ha invertido en la construcción de un nuevo centro de I+D. Las instalaciones apoyarán el desarrollo de la tecnología de baterías de potencia y almacenamiento de energía, al tiempo que impulsarán la innovación.

Acerca de EVE Energy

Fundada en 2001 y cotizada en Shenzhen en 2009, EVE Energy se ha desarrollado rápidamente hasta convertirse en un actor global en el mercado, proporcionando tecnologías básicas y soluciones integrales tanto para baterías de consumo como de potencia, especialmente en el Internet de las Cosas y el Internet de la energía. En la actualidad, EVE ha creado un instituto de investigación con 60 doctores y más de 3.100 ingenieros de I+D interdisciplinarios en materiales, electroquímica, diseño de estructuras y diseño de circuitos electrónicos, y ha establecido una amplia cooperación con la Universidad de Wuhan, Israel StoreDot y otras instituciones de enseñanza superior e investigación sobre nuevos materiales y tecnologías de preinvestigación. La función de I+D en EVE ha dado lugar a más de 4.700 patentes nacionales, cuatro de las cuales han sido galardonadas con el "Premio a la Excelencia en Patentes de China" por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual.

