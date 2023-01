EVE Energy obtiene la certificación de automóviles ASPICE CL2 para su sistema de gestión de baterías

HUIZHOU, China, 11 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy Co., Ltd. ("EVE"; SHE 300014), una de las empresas líderes mundiales en tecnología de baterías, ha recibido recientemente la certificación ASPICE CL2 de la Federación Alemana de la Industria del Automóvil ("VDA"), lo que indica que los sistemas de gestión de baterías ("BMS") de la empresa han alcanzado un estándar internacional líder en la industria.

13

El programa ASPICE (Automotive Software Process Improvement and Capability Determination) se ha convertido en el marco modelo para evaluar las capacidades de I+D de los equipos de desarrollo de software de la industria automovilística. Desarrollado conforme a las normas ISO/IEC, ASPICE examina los niveles de competencia de los solicitantes a través de múltiples indicadores.

Durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2022, la VDA evaluó 18 procesos relacionados con el proyecto SJ01 BMS de EVE Energy, alcanzando todos ellos el nivel 2 de certificación. Además, varios productos BMS de EVE Energy han sido certificados para la norma ISO26262 Automotive Safety Integrity Level (ASIL) D, CCS, Thiel y GBT34131.

"Como tecnología clave en la aplicación de baterías de iones de litio, los productos BMS de EVE Energy han entrado en la fase de desarrollo y aplicación del sistema operativo de baterías", declaró el doctor Wan Liping, vicepresidente del Instituto de Investigación de Sistemas de Baterías de EVE Energy Co. Con un equipo global de I+D de BMS de más de 200 personas, EVE Energy ha creado una capacidad básica de I+D que abarca el desarrollo, la experiencia en productos y la experiencia en aplicaciones basadas en la seguridad funcional, la seguridad de la información y las normas ASPICE.

Hasta la fecha, el equipo de I+D ha desarrollado productos xHEV que abarcan los productos y servicios de 12 V, 48 V, 400 V y BMS para la plataforma EBS1500, que se utilizan ampliamente en turismos, vehículos comerciales, almacenamiento de energía y barcos. Los productos también han obtenido las certificaciones ISO270001, ISO26262 y otras relacionadas.

Todas las plataformas se desarrollan sobre la base de un proceso ePDP unificado (que cumple los requisitos del nivel 2 de ASPICE y de la norma 26262 de seguridad funcional) con el software de base Autosar 4.4 y una plataforma de aplicaciones MBD para alcanzar hasta ASIL C, basándose en la funcionalidad, los niveles de seguridad, la credibilidad y la fiabilidad del producto.

EVE Energy proporciona a los fabricantes de equipos originales una solución completa para reducir la complejidad del diseño de vehículos completos, acortando el ciclo de desarrollo, entre otras cosas:

- El producto de plataforma de 12 V de EVE Energy, EBP 12, integra interruptores electrónicos y funciones de protección inteligentes para garantizar la fiabilidad de la supervisión de la información de la batería y la seguridad durante el uso, a la vez que admite OTA remoto. Ha sido utilizado por clientes de BMW Group y Daimler, mientras que los principales fabricantes nacionales de equipos originales están desarrollando productos con este sistema.

- El producto de plataforma de 48 V de EVE Energy, EBP 48, se centra más en el desarrollo de la seguridad de la información, utilizando los 12 V como base para mejorar la fiabilidad de la comunicación de los productos. Un proyecto de compatibilidad arranque-parada con Jaguar Land Rover y BMW Group, así como con otras marcas de automóviles, se encuentra en la fase de desarrollo de la muestra C.

- El producto compatible con EV/PHEV/HEV de EVE Energy, como el EPB 400, que aprovecha la compacidad, el bajo coste y la alta fiabilidad junto con sus ventajas distribuidas, versátiles y configurables que se adaptan principalmente a los modelos HEV/PHEV.

- El producto 800V de EVE Energy, incluido el EPB 800, es compatible con turismos y vehículos comerciales. La conexión en cadena, que parte de la placa, aumenta la fiabilidad y prolonga eficazmente la vida útil de la batería.

Para más información sobre el sistema BMS de EVE Energy y la solución completa, visite EVE Energy .

Acerca de EVE Energy

Fundada en 2001 y cotizada en Shenzhen en 2009, EVE Energy se ha convertido en un actor global en el mercado, proporcionando tecnologías básicas y soluciones integrales tanto para baterías de consumo como de potencia, especialmente en el Internet de las Cosas y el Internet de la energía. En la actualidad, EVE ha creado un instituto de investigación con 60 doctores y más de 3.100 ingenieros interdisciplinarios de I+D en materiales, electroquímica, diseño de estructuras y diseño de circuitos electrónicos. Además, EVE ha establecido una amplia cooperación con la Universidad de Wuhan, Israel StoreDot y otras instituciones de enseñanza superior e investigación sobre nuevos materiales y tecnologías de preinvestigación. El departamento de I+D ha conseguido más de 5.870 patentes nacionales, cuatro de las cuales han sido galardonadas con el "Premio a la Excelencia en Patentes de China" por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1981174/13.jpg

SOURCE EVE Energy Co., Ltd