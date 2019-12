Event zur TBR-Kommissionierung von Hubei Linglong Tire Co., Ltd. und Linglong Tire Global Partner Conference erfolgreich durchgeführt

JINGMEN, China, 12. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Am 11. Dezember 2019 wurden in Jingmeng, China, das TBR Commissioning Event von Hubei Linglong Tire Co., Ltd. und die globale Partnerkonferenz von Linglong Tire unter dem Motto New Channels, New Layout and Create the Future (Neue Kanäle und neue Aufstellung zur Gestaltung der Zukunft) erfolgreich durchgeführt. Rund 600 Gäste nahmen an dieser Veranstaltung teil, darunter wichtige Persönlichkeiten aus Jingmen sowie ranghohe Vertreter der China Rubber Industry Association und von Linglong Tire, die sich einen Eindruck von Linglongs Fortschritten im Hinblick auf die globale Branchenaufstellung des Unternehmens verschaffen konnten.