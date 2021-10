EVENTI 2021 : Evorich célèbre le 7e anniversaire du lancement de MLCI Business

Evorich, anciennement connue sous le nom de New Economic Evolution of the World (NEEW), s'est donné pour mission de diffuser la philosophie de la nouvelle évolution économique du monde, qui doit être mise en œuvre par la création d'un écosystème holistique. Cet écosystème comprend des projets tels que le portail Web de formation dédié aux questions financières et aux investissements, Academy of a Private Investor , la société suisse UGPay Group AG , le système de paiement international Global Unit Pay , la plateforme d'échange de cryptomonnaies, UnitEx , la plate-forme commerciale numérique, uGain , la société de marketing, Evorich , entre autres.

Andrey Khovratov, PDG d'Academy of a Private Investor, a partagé avec nous son opinion sur ce système : « Que pouvons-nous réaliser en mettant en œuvre la philosophie NEEW ? Tout d'abord, cela peut nous aider à stimuler notre propre économie. Lorsque des personnes sont copropriétaires d'une marque spécifique ou producteurs, elles stimulent le développement de cette marque ou de ce producteur en en consommant les biens et les services. Elles peuvent choisir dans quoi investir. En outre, chaque personne peut participer à des projets créés sous l'égide de NEEW. Je crois que la nouvelle évolution économique du monde fonctionne déjà dans différents territoires et systèmes économiques. »

Le 19 octobre, Evorich célébrera le 7e anniversaire du lancement de MLCI Business (Multilevel Crowdinvesting) dans le cadre d'un événement majeur : EVENTI 2021. Traditionnellement, la célébration de cet anniversaire est l'occasion de faire le point et d'annoncer les résultats de l'année passée. L'événement aura lieu à Dubaï et réunira plus de 500 participants du monde entier. Les invités sont dans un programme intensif : séances de formation, discours et témoignages, attribution de récompenses aux leaders et réseautage commercial.

Lors de la célébration, les participants entendront les noms des leaders qui ont connu une croissance rapide et ont mené un travail d'équipe impressionnant au cours de la dernière année. Selon Andrey Khovratov, « EVENTI 2021 revêt caractère unique car MLCI Business a sept ans – c'est la période au cours de laquelle de nouveaux leaders sont façonnés. Nos leaders doivent être des experts non seulement en marketing multiniveau, mais également en investissement. Grâce à cette entreprise, une nouvelle classe d'entrepreneurs émergera au cours des 10 à 20 prochaines années : des multimillionnaires et des milliardaires. »

Eventi 2021 deviendra un événement exceptionnel pour toute la communauté des entreprises, et encore plus pour les partenaires d'Evorich. Et les leaders récompensés deviendront des exemples vivants pour tous les membres de l'entreprise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1661348/Evorich_Summit_2021.jpg

