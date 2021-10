EVENTI 2021: Evorich comemora o 7º aniversário do lançamento do MLCI BusinessI

A missão da empresa é difundir a filosofia da Nova Evolução Econômica do Mundo (NEEW), que deve ser implementada por meio da criação de um ecossistema holístico. Este ecossistema inclui projetos como o web-portal de educação financeira e de investimento Academy of a Private Investor , a empresa suíça UGPay Group AG , o sistema internacional de pagamentos Global Unit Pay , a bolsa de criptomoeda UnitEx , a plataforma de negócios digitais uGain , a empresa de marketing Evorich e muitos outros.

Andrey Khovratov, CEO da Academy of a Private Investor, compartilhou conosco sua opinião sobre este sistema: "O que podemos conseguir ao implementar a NEEW? Em primeiro lugar, pode nos ajudar a estimular nossa própria economia. Quando as pessoas são coproprietárias ou produtoras de uma determinada marca, ao consumir os bens e serviços daquele produtor, elas estimulam seu desenvolvimento. As pessoas podem escolher em que investir. Além disso, cada pessoa pode participar de projetos criados sob o guarda-chuva da NEEW. Acredito que a Nova Evolução Econômica do Mundo já está, na verdade, trabalhando em diferentes territórios e em diferentes sistemas econômicos."

Em 19 de outubro, a Evorich irá comemorar o sétimo aniversário do lançamento do MLCI Business (Multilevel Crowdinvesting) em um evento massivo – EVENTI 2021. Tradicionalmente, a comemoração do aniversário é uma ocasião para fazer um balanço e anunciar os resultados de desempenho do ano anterior. O evento será realizado em Dubai e reunirá mais de 500 participantes de todo o mundo. Os convidados terão uma agenda intensiva: sessões de treinamento, discursos e testemunhos, premiação de líderes e networking de negócios.

Na comemoração, os participantes ouvirão os nomes dos líderes que demonstraram um rápido crescimento e um impressionante trabalho de equipe ao longo do ano passado. De acordo com Andrey Khovratov, "o diferencial do EVENTI 2021 é que o MLCI Business tem sete anos – este é o período em que a nova marca de líderes foi moldada. Nossos líderes devem ser especialistas não apenas em marketing em vários níveis, mas também em investimentos. Graças a esse negócio, uma nova classe de empreendedores surgirá nos próximos 10 a 20 anos: multimilionários e bilionários."

A EVENTI 2021 se tornará um evento excepcional para toda a comunidade de negócios, e ainda mais para os parceiros da Evorich, e os líderes premiados se tornarão exemplos de vida para todos os membros da empresa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1661348/Evorich_Summit_2021.jpg

FONTE Evorich

Related Links

https://evo-rich.com



SOURCE Evorich