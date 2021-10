EVENTI 2021: Evorich feiert den 7. Jahrestag der Einführung des MLCI Business

Die Mission des Unternehmens ist die Verbreitung der Philosophie der Neuen Ökonomischen Evolution der Welt (New Economic Evolution of the World - NEEW), die durch die Schaffung eines ganzheitlichen Ökosystems umgesetzt werden soll. Zu diesem Ökosystem gehören Projekte wie das Finanz- und Anlagebildungsportal Academy of a Private Investor , das Schweizer Unternehmen UGPay Group AG , das internationale Zahlungssystem Global Unit Pay , die Kryptowährungsbörse UnitEx , die digitale Geschäftsplattform uGain , das Marketingunternehmen Evorich und andere.

Andrey Khovratov, CEO der Academy of a Private Investor, teilte uns seine Meinung über dieses System mit: „Was können wir durch die Einführung der NEEW erreichen? Erstens kann sie uns helfen, unsere eigene Wirtschaft anzukurbeln. Wenn die Menschen Miteigentümer einer bestimmten Marke oder eines Herstellers sind, dann fördern sie durch den Konsum der Waren und Dienstleistungen dieses Herstellers dessen Entwicklung. Die Menschen können wählen, in was sie investieren wollen. Außerdem kann sich jede Person an Projekten beteiligen, die unter dem Dach der NEEW entstehen. Ich glaube, dass die Neue Ökonomische Evolution der Welt in verschiedenen Gebieten und in verschiedenen Wirtschaftssystemen bereits funktioniert."

Am 19. Oktober wird Evorich den 7. Jahrestag der Einführung des MLCI Business (Multilevel Crowdinvesting) mit einer großen Veranstaltung - EVENTI 2021 - feiern. Traditionell ist die Jubiläumsfeier eine Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und die Leistungsergebnisse des vergangenen Jahres bekannt zu geben. Die Veranstaltung findet in Dubai statt und wird über 500 Teilnehmer aus der ganzen Welt zusammenbringen. Die Gäste erwartet ein intensives Programm: Schulungen, Reden und Zeugnisse, die Auszeichnung von Führungskräften und Geschäftskontakte.

Auf der Feier werden die Namen der Führungskräfte genannt, die im vergangenen Jahr ein schnelles Wachstum und eine beeindruckende Teamarbeit gezeigt haben. Andrey Khovratov fügte hinzu: „Das Besondere an EVENTI 2021 ist, dass die MLCI Business sieben Jahre alt wird - das ist die Zeit, in der die neue Marke der Führungskräfte geformt wird. Unsere Führungskräfte müssen nicht nur Experten für Multilevel-Marketing, sondern auch für Investitionen sein. Dank dieses Geschäfts wird in den nächsten 10-20 Jahren eine neue Klasse von Unternehmern entstehen: Multimillionäre und Milliardäre."

EVENTI 2021 wird zu einem herausragenden Ereignis für die gesamte Geschäftswelt und noch mehr für die Partner von Evorich werden, und die ausgezeichneten Führungskräfte werden zu lebenden Beispielen für alle Mitglieder des Unternehmens.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1661348/Evorich_Summit_2021.jpg

