Evento apresenta proposta de casa adaptada para autistas e programação com especialistas internacionais e nacionais

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 29 de março de 2019 /PRNewswire/ -- Com a proposta de estimular a autonomia e o desenvolvimento social dos autistas, o evento TEAbraço que acontece de 01 a 07 de abril em Ribeirão Preto/SP, apresentará o projeto "Casa Azul", que conta com adaptação do ambiente e da rotina para melhorar a qualidade de vida de pessoas com desenvolvimento atípico e suas famílias.

O espaço adaptado para o universo autista é uma proposta, assinada pela Design de Interiores Cacau Ribeiro, que apresentará uma simulação de cômodos de uma casa convencional, mas inspirados nos modelos de moradia assistida – muito populares em países como Holanda e Bélgica. Cozinha, banheiro, sala de TV e de estar, lavanderia e quarto terão painéis e TVs detalhando o que pode ser feito em cada um deles para deixar o dia a dia da pessoa com autismo mais simples e confortável. Outro projeto que será apresentado na Casa Azul são os Desenhos Roteirizados, idealizados por Adriana Godoy e Neimer Gianvechio do "Autismo Projeto Integrar". As ilustrações apresentam recursos visuais simples e explicativos com o objetivo de ajudar os autistas a compreender contextos sociais – seja ele dentro de casa ou na rua, minimizar comportamentos agressivos e controlar impulsos.

O TEAbraço - Semana Internacional do Autismo - contará ainda com a participação de profissionais que são referências mundiais em autismo, entre eles, o neuropediatra Carlos Gadia - um dos médicos mais respeitados internacionalmente e Diretor do Nicklaus Children's Hospital na Flórida e o neurocientista Alysson Muotri - diretor científico da Tismoo - primeira empresa do mundo voltada exclusivamente à medicina personalizada para o tratamento e diagnóstico do TEA, além de uma programação com palestras gratuitas, workshops, bate-papos, conferências, cursos de aprimoramento, demonstração de atendimento com especialistas norte-americanos, feira de produtos e atrações culturais.

O evento acontece no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto. A programação completa está disponível no www.teabraco.com.br

