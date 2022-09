Evento China-Grecia "Dreams of Youth, Together to Growth" ("Sueños de juventud, juntos para el crecimiento") del Foro Global Multicultural de la Juventud

PEKÍN, 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- El 20 de septiembre, con ocasión del 50.° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Grecia, el evento China-Grecia titulado "Dreams of Youth, Together to Growth" ("Sueños de juventud, juntos para el crecimiento") en el marco del Foro Global Multicultural de la Juventud patrocinado conjuntamente por Guohua Energy Investment Co., Ltd de China Energy Investment y el Centro para la Comunicación Cultural International de China International Communications Group (CICG) se llevó a cabo en Pekín y Atenas a través de un enlace de video.

Enlaces de video en tiempo real de la sesión de Pekín (arriba) y la sesión de Atenas (abajo) (PRNewsfoto/Center for International Cultural Communication, China International Communications Group (CICC))

Los honorables invitados de instituciones gubernamentales y empresas de China y Grecia llevaron a cabo un diálogo basado en la nube a través de un enlace de video con representantes de la juventud griega de empresas de dicho país que cuentan con inversión china, representantes de la juventud china de empresas y universidades, así como personas de diversos sectores, incluidas celebridades de internet en Grecia. Todos los participantes disfrutaron de conversaciones cálidas y amistosas sobre temas como la amistad, historia y cultura tradicionales, además de la trayectoria corporativa entre ambos países.

El Sr. Ioannis Smyrlis, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia, el Sr. Georgios Iliopoulos, embajador de Grecia en China, el Sr. Xiao Junzheng, embajador chino en Grecia, Lu Cairong, vicepresidente de CICG, y Yang Jiping, subdirector general de China Energy Investment Corporation, fueron invitados a asistir al evento y pronunciaron discursos.

El evento se llevó a cabo en dos lugares y se centró en diversos temas. En la sesión de diálogo con los jóvenes, los representantes del Centro de Energía Verde y Arquitectura de Guohua Energy Investment Co, Ltd, Europe Renewable Energy y el Instituto de Investigación CNOOC dialogaron sobre el desarrollo y la aplicación práctica de la energía ecológica a nivel mundial, así como los logros de transformación y actualización de las empresas chinas de energía ante una nueva ronda de revolución científico-tecnológica y transformación industrial. Representantes de empleados griegos del Banco de China, Huawei y ZTE compartieron sus sentimientos sobre su trabajo en empresas chinas y sus opiniones sobre el espíritu empresarial chino.

Representantes del Instituto Confucio de la Universidad de Tesalia, el Instituto de Negocios Confucio en Atenas y otras instituciones o corporaciones intercambiaron información sobre la historia y la cultura de China y Grecia, así como sobre el aprendizaje de idiomas con el profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Normal de la Capital y el profesor de la Escuela de Historia y Cultura de la Universidad de Shandong. El diálogo cálido, animado y amistoso hizo posible que los jóvenes de ambos países se entendieran mejor y desarrollaran una amistad más estrecha, lo que favorece los intercambios entre ambas civilizaciones.

Con la presencia de invitados y representantes de la juventud de China y Grecia, se lanzó oficialmente la Iniciativa China-Grecia para el Desarrollo Sostenible de la Juventud. La iniciativa propone que los jóvenes de ambos países unan fuerzas con el fin de promover la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y contribuir a crear un mundo mejor.

Durante el evento, el centro en Atenas y el subcentro en Pekín también presentaron las actuaciones de instrumentos musicales y danzas tradicionales de China y Grecia, respectivamente, que mostraron vívidamente el encanto y la armonización de ambas civilizaciones antiguas.

FUENTE Center for International Cultural Communication, China International Communications Group (CICC)

