Evento da APIMEC Brasil debaterá inovação, estratégia e experiência em logística e sustentabilidade em 25 de novembro de 2021

SÃO PAULO, 8 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) Brasil realizará o Encontro Setorial APIMEC Logística e Sustentabilidade, no dia 25 de novembro de 2021, das 14:00 às 17:00, no Hotel Prodigy Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com transmissão simultânea on-line.

O evento tem o objetivo de trazer informações setoriais para profissionais de investimento e investidores. A participação on-line é gratuita e aberta ao público em geral. A participação presencial é exclusiva para associados.

Lucy Sousa, Presidente Executiva da APIMEC Brasil, realizará a abertura do evento.

O primeiro painel terá como tema Transportes, contará com a moderação de Marco Saravalle, analista do setor, e com as apresentações de Guilherme Sampaio, Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da JSL, representando o setor rodoviário; Mario Liao, Diretor Executivo de Finanças da GOL Linhas Aéreas, representando o setor aeroviário; e Gustavo Marder, Diretor de Relações com Investidores e Tesouraria da Rumo, representando o setor ferroviário.

O segundo painel completará a apresentação sobre Transportes e abordará também Logística Reversa. O moderador será Luiz Fernando de Almeida Bello, Membro Suplente do Conselho da APIMEC Brasil e as apresentações serão realizadas por Sandra Calcado, Gerente de Relações com Investidores, Estratégia e ESG da Log-in Logística Intermodal, representando o setor de Portos e Navios; e Leonardo Romano, Diretor de Supply Chain e Inovação Logística da Natura & Co.

A partir das 17 horas, haverá o lançamento do livro ABAMEC-APIMEC 50 anos.

APIMEC Brasil – A Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais é uma entidade de pessoas físicas, com fins técnicos, culturais e não lucrativos. Completou 51 anos, sendo uma das mais longevas e relevantes entidades do mercado, promovendo eventos técnicos e educacionais, sendo que desde 2010 realiza, também, a atividade de autorregulação dos analistas de valores mobiliários. Entre associados e analistas credenciados e certificados, congrega diretamente em torno de 2.500 profissionais de investimento, distribuídos em todo território nacional.

O evento tem o patrocínio do Itaú Unibanco, além do apoio institucional das seguintes entidades: ABAAI (Associação Brasileira de Agentes Autônomos de Investimentos), ABRACOM (Associação Brasileira das Agências de Comunicação), ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas), ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias); IBEF SP (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo), IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores).

Programação completa:

14:00 – Abertura: Lucy Sousa - Presidente Executiva da APIMEC Brasil

14:05 às 15:30 – Painel 1: Transportes

Apresentação e Moderação: Marco Antonio Ozeki Saravalle - Analista do setor

Participantes:

Rodoviário: Guilherme Sampaio - Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da JSL

Aeroviário: Mario Liao - Diretor Executivo de Finanças da GOL Linhas Aéreas

Ferroviário: Gustavo Marder - Diretor de Relações com Investidores e Tesouraria da Rumo

15:30 às 16:45 – Painel 2: Transportes e Reversa

Moderação: Luiz Fernando de Almeida Bello - Membro do Conselho Suplente da APIMEC Brasil

Participantes:

Portos e navios: Sandra Calcado - Gerente de Relações com Investidores, Estratégia e ESG da Log-in Logística Intermodal

Reversa: Leonardo Romano - Diretor de Supply Chain e Inovação Logística da Natura & Co.

17:00 – Lançamento do livro ABAMEC-APIMEC 50 anos.

Serviço:

Encontro Setorial APIMEC Logística e Sustentabilidade

Data: 25 de novembro de 2021

Local: Hotel Prodigy Santos Dumont - Rio de Janeiro - RJ

Evento híbrido com transmissão simultânea on-line. Os inscritos que optarem por acompanhar o evento pela internet receberão um link de acesso à plataforma.

Inscrições, programação e mais informações:

https://encontrosetorial.apimecbrasil.com.br/

Credenciamento de Imprensa: [email protected]

FONTE Rodney Vergilli

