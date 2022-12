Evento de e-sports Free Fire no Brasil, patrocinado pela Creality, termina com o lançamento de impressoras 3D, explorando o universo dos jogos e do metaverso.

A Max Creality League, um torneio de e-sports brasileiro, terminou em 10 de dezembro com a vitória da equipe MEDELLIN FLA

FLA A grande final incluiu uma conferência de lançamento de novos produtos da Creality, incluindo a impressora carro-chefe Ender-5 S1

Foi a primeira vez que a Creality assumiu o patrocínio oficial de um grande evento de e-sports, envolvendo espectadores off-line e on-line por meio de um aplicativo de realidade aumentada (RA)

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Creality, pioneira global no setor de impressão 3D, anunciou hoje a conclusão da Max Creality League, um dos principais torneios de e-sports do Brasil, dedicado ao jogo móvel Free Fire. O evento foi realizado na Max Arena, a maior arena de jogos do Brasil, onde 3200 equipes de e-sports competiram pelo prêmio final. Os três times vencedores receberam um prêmio total de 120.000 BRL (22.000 USD).

A equipe MEDELLIN FLA venceu o torneio, conquistando um prêmio de 70.000 BRL (12.000 USD) e um troféu impresso em 3D. As equipes SACOLA e WEEDZAO ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Como patrocinadora oficial do evento, a Creality aproveitou a final do torneio para lançar suas novas impressoras e acessórios 3D, incluindo a Ender-5 S1, a impressora carro-chefe da empresa.

"É a primeira vez que a Creality, uma marca líder no setor de impressão 3D, patrocina um grande evento de e-sports", afirmou Jimmy Xiao, diretor nacional da Creality no Brasil. "Parabéns aos times vencedores e aos times que competiram nas finais por seu trabalho de equipe e espírito competitivo. A Creality continuará explorando o setor de jogos para expandir as aplicações da impressão 3D".

"A Creality é uma marca líder no setor de impressão 3D, que conecta os mundos digital e físico", disse Vinicius Prado, presidente da Max Arena. "É um privilégio ter a Creality como patrocinadora oficial deste grande evento de e-sports no Brasil. Com a Creality, esperamos poder explorar mais criatividade e paixão compartilhadas entre a impressão 3D e os jogos, inspirando mais jovens talentos a realizar seus sonhos".

Um torneio de e-sports que combina a impressão 3D e o metaverso

Com duração de um mês, o evento Max Creality League foi dedicado ao Free Fire, um popular jogo Battle Royale com perspectiva de terceira pessoa que foi lançado em 2017. Mais de 500 fãs de e-sports participaram da final no estúdio da Max Arena em São Paulo, gerando mais de 350.000 visualizações no YouTube, no Twitch e em outras plataformas on-line.

Às 10:00 locais, Victor Pruner, diretor de vendas da Creality no Brasil, inaugurou o evento apresentando a Ender-3 S1 Pro, "a melhor impressora 3D para a comunidade de jogos". O discurso de abertura foi seguido das quartas de final, das semifinais e da grande final, nas quais as oito equipes competiram por mais de nove horas.

A fim de familiarizar o público e os jogadores com as aplicações da impressão 3D no setor de jogos, várias impressoras da Creality foram colocadas na entrada, no palco e ao longo dos corredores para que todos pudessem conhecer as impressoras 3D e imprimir suas figuras de ação favoritas.

Como primeiro passo para entrar no metaverso, a Creality fez parceria com a Max Arena para lançar um aplicativo de Realidade Aumentada chamado "Max Experience", que está disponível no Google Play e na App Store da Apple. Cada participante recebeu um pacote de brindes que incluía um mousepad com o logotipo da empresa. Ao digitalizar esse logotipo, os usuários podem visualizar e interagir com três modelos de impressoras 3D da Creality.

Após a final, Victor Pruner, diretor de vendas da Creality, apresentou alguns dos novos produtos da empresa: a impressora carro-chefe Ender-5 S1; a impressora profissional Sermoon D3; o Sonic Pad (integrado ao Klipper); a gravadora a laserCR-Laser Falcon; e a CR-M4, uma impressora 3D de ponta para construções de grande volume.

Forte presença da Creality no Brasil

De acordo com a Newzoo, uma empresa de estudos focada no mercado de jogos, em 2022, o Brasil foi o quinto maior mercado do mundo em número de jogadores e um dos mercados com mais crescimento na América Latina. Uma pesquisa realizada no ano passado pelo Banco Itaú mostra também que 96% das crianças que vivem em favelas ambicionam ser jogadores profissionais de e-sports, o que significa que os e-sports estão se juntando ao futebol como o principal sonho dos jovens das favelas.

Ao patrocinar este grande evento de e-sports, a Creality deseja despertar o interesse dos jovens brasileiros na impressão 3D e expandir sua presença no setor educacional do Brasil, após o sucesso do projeto Robótica Espacial em 2021.

Em setembro de 2021, a Creality fez parceria com a Bebyte para lançar o projeto Robótica Espacial, com o objetivo de tornar a impressão 3D e a robótica mais acessíveis para os estudantes brasileiros. O projeto contou com o apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da Agência Espacial Brasileira e da Universidade de Brasília.

Como única patrocinadora do projeto especializada em impressão 3D, a Creality doou cerca de 250 impressoras Ender-3 para 250 escolas brasileiras, com o objetivo de apoiar o treinamento em impressão 3D e a impressão de trabalhos de robótica espacial. Espera-se que o projeto alcance 1 milhão de jovens brasileiros até o final de 2022, ajudando-os a realizar seus sonhos com impressoras 3D.

Sobre a Creality

Fundada em Shenzhen, a Creality é uma pioneira global no setor de impressão 3D. A empresa se dedica à pesquisa, desenvolvimento e produção de impressoras 3D (profissionais e de consumo), bem como de acessórios para impressão 3D. Com uma filosofia centrada no usuário, a Creality está presente em mais de 192 países e regiões em todo o mundo, levando os conceitos da impressão 3D a residências particulares, escolas, oficinas, fábricas e instituições acadêmicas, e impulsionando a digitalização da manufatura, da educação, da saúde, da arquitetura, e de muitas outras áreas.

Comprometida em divulgar a impressão 3D, a Creality continua em busca de tecnologias de ponta a fim de oferecer uma experiência de primeira linha a usuários individuais e empresariais. Para mais informações, acesse: www.creality.com.

Contato para a imprensa: [email protected]

FONTE CREALITY 3D

SOURCE CREALITY 3D