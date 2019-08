Evento marca 100 dias até a CIIE

Mais de 60 países confirmaram sua participação no pavilhão de países da segunda edição da CIIE que será realizada em Xangai de 5 a 10 de novembro, conforme informação divulgada pelo Ministério do Comércio no dia 26 de julho.

O serviço postal nacional da China, em parceria com o Gabinete da Exposição Internacional de Importação da China, lançou, no dia 25 de julho, 5.000 cartões postais especiais para dar boas-vindas aos expositores e os compradores na segunda edição da CIIE.

Além disso, os organizadores da exposição anunciaram uma série de políticas de apoio e revelaram detalhes do trabalho de preparação para a segunda edição da CIIE.

A Administração Geral de Alfândega estabeleceu um escritório especial no local da exposição – o Centro Nacional de Exibições e Convenções, para supervisionar os processos de liberação para expositores internacionais e fornecer um serviço completo para as empresas expositoras participantes do evento.

Adicionalmente, 13 políticas foram lançadas para facilitar os procedimentos alfandegários para a exposição desse ano, e listas de itens restritos e de itens proibidos foram publicadas em seu site oficial.

O Ministério de Agricultura e Assuntos Rurais simplificou o procedimento para a aprovação de importações e exportações de plantas aquáticas e animais em risco de extinção para a municipalidade de Xangai.

A Administração de Propriedade Intelectual de Xangai declarou que dará prioridade à revisão de inscrições feitas pelos expositores da exposição, e estabelecerá uma janela de serviços exclusiva no local.

A exposição é a primeira a nível nacional de todo o mundo, dedicada às importações. No ano passado a primeira edição da exposição foi encerrada com o valor de intenções de negócios alcançando mais de US$ 57,8 bilhões em um ano.

Mais de 3.000 empresas estrangeiras de 150 países e regiões confirmaram sua participação na segunda edição da CIIE, de acordo com Sun Chenghai, diretor adjunto do gabinete da CIIE.

Um total de 39 missões comerciais domésticas, formadas por quase 600 missões comerciais regionais de províncias, regiões autônomas e municipalidades também foram formadas, ele disse, acrescentando que as inscrições para os visitantes profissionais estão abertas desde 1 de julho.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/955282/CIIE_Event.jpg

FONTE China International Import Expo

