EVENTO ON-LINE REÚNE INDÍGENAS, QUILOMBOLAS, ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA SOCIOAMBIENTAL PARA DISCUTIR PERSPECTIVAS E VISÃO DE FUTURO DA AMAZÔNIA LEGAL

Consultoria socioambiental promove mais um encontro entre atores da Amazônia Legal, ampliando o debate sobre as perspectivas e visão de futuro da região

SAO PAULO, 24 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Uma equação que não se resolve de fora: como viabilizar o acesso a condições de vida dignas aos cerca de 30 milhões de habitantes da Amazônia, por meio de uma economia que seja compatível com a floresta? Impossível esboçar uma perspectiva sobre essa questão sem considerar o ponto de vista de quem atua em territórios amazônicos em intensa transformação. Link para assistir a live - https://www.youtube.com/c/Synergiasocioambiental

Esse é o foco da conversa promovida pela Synergia Socioambiental em 25/08, às 17h, no canal da consultoria no YouTube. A live tem por objetivo ampliar o debate sobre o conteúdo do Volume 3 da Série Amazônia Brasileira: perspectivas territoriais integradas e visão de futuro. O Volume 3 tangencia questões importantes nas decisões de curto e médio prazos para a Amazônia, considerando que a Floresta Amazônica e os povos que a habitam são indissociáveis: não é possível compreender um desvinculado do outro.

Dentro da edição, destacam-se os relatos e análises de representantes ativos da formação das paisagens e territórios, seja como agentes de conservação ou de alteração do espaço habitado. São convidados e convidadas de diferentes territórios de indígenas, quilombolas e comunidades moradoras de unidades de conservação, trazendo suas visões, perspectivas e os desafios atuais para a gestão destes territórios.

A live é conduzida por: Tambura Amondawa, professor, indígena residente na Aldeia Tricheira (TI Uru Eu Wau Wau), em Rondônia; Douglas Senna, historiador, liderança quilombola do território Arapucu; Ângela Pellin, doutora em Ciências da Engenharia Ambiental, pesquisadora do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) e assessora do Projeto Lira (Legado Integrado da Região Amazônica); Mario Vasconcellos, antropólogo, coordenador de projetos e líder do Centro de Estudos Synergia; Gabriela Goulart, mestre em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, especialista em gestão socioambiental da Synergia.

A Série Amazônia Brasileira: perspectivas territoriais integradas e visão de futuro é um projeto do Centro de Estudos Synergia, criado como um espaço dedicado à construção da inovação no campo socioambiental brasileiro, abrigando iniciativas voltadas à pesquisa e ao conhecimento, por meio da troca, debate e compartilhamento de conhecimentos e experiências adquiridas pela Synergia em diversos territórios e contextos socioambientais do país.

