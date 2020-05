Evento online reúne líderes de oito países e cinco continentes para discutir Covid-19 e suas implicações para o mercado imobiliário

SÃO PAULO, 28 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Na próxima quarta-feira, 3 de junho, a RE/MAX promoverá um evento inédito: o Real Estate World Connection. Ele reunirá os CEOs da empresa de oito países, contemplando cinco continentes, para discutir as implicações da Covid-19 no mercado imobiliário e na economia como um todo.

O encontro será virtual, claro, e terá como moderadores Peixoto Accyoli, CEO da RE/MAX Brasil, e Ján Repa, Vice-Presidente da RE/MAX Internacional, com sede nos Estados Unidos. Ao reunir representantes de diferentes países, como Itália, Israel e África do Sul, a ideia é debater os diferentes estágios da pandemia e como as transações imobiliárias têm sido afetadas por ela. De certa forma, o que acontece hoje na Itália é o que o Brasil deverá enfrentar em alguns meses.

A RE/MAX é a empresa que mais vende imóveis no mundo – média de uma unidade a cada 30 segundos. Com 8.300 franquias espalhadas por 115 países, sendo quase 400 delas no Brasil, se destaca por sua capilaridade e mix de vendas diversificado. Por isso, é um excelente termômetro de mercado tanto do ponto de vista nacional como internacional.

As inscrições para o Real Estate World Connection podem ser feita pelo site www.rewc.online. O evento contará com tradução simultânea para o português.

Sobre a RE/MAX Brasil

Líder do franchising imobiliário, a empresa americana RE/MAX integra a maior rede de franquias imobiliárias do mundo, vendendo um imóvel a cada 30 segundos, tendo mais de 8 mil agências e 130 mil corretores. Em 2013, foi listada na Bolsa de Nova York com uma captação de US$ 220 milhões no primeiro dia. A RE/MAX atua no Brasil desde 2009, estando presente em todos os estados do Brasil, com 393 unidades, 43 máster franquias regionais e mais de quatro mil corretores associados. Oferece capacitação presencial e a distância por meio da Universidade RE/MAX e atua com a bandeira de alto luxo The RE/MAX Collection. Mais informações: www.remax.com.br

