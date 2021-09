Evento Zalando Designers "Luxury on Your Terms" en la Semana de la Moda de Milán

VER EL TRAILER DE LA CAMPAÑA AQUÍ

Esta noche, Zalando, la plataforma online líder en Europa para la moda y el estilo de vida, ha recibido a personajes de la talla de la icónica DJ Peggy Gou, el reconocido estilista Ib Kamara, el fotógrafo y artista, Coco Capitán, no sólo un fundador de etiquetas, Stefan Seigal, la actriz española Miranda Makaroff y la sprinter británica Dina Asher-Smith para celebrar el lanzamiento de su nueva campaña A/W Designer 'Luxury On Your Terms' en una cena sensorial y artística en el magnífico Museo della Scienza de Milán.

Junto a Peggy, Ib, Coco y Stefan, la lista de invitados de Zalando Designer estaba formada por creativos y celebridades europeas, como el artista y director creativo Patrick Mason, la cantante y actriz Jedet, y el escritor y comentarista de moda Louis Pisano. El evento también marca el inicio de colaboraciones a largo plazo con este colectivo europeo de creadores de tendencias multidisciplinares, que incluye a los cuatro nombres antes mencionados, entre otros, como Alice Barbier para varios proyectos interesantes a lo largo del año y más allá.

El evento combinó lo físico y lo digital, con una actuación artística interactiva en 3D y una exhibición de danza a cargo de la empresa francesa femenina de moda digital y CGI, Infinity Studio Acid Rays, junto con una instalación de arte en prosa de Coco Capitán, que también realizó las impresionantes fotografías de la campaña "Luxury On Your Terms".

Esta experiencia de cena inmersiva fue una extensión de la reciente campaña de Zalando Designer, que consistió en una experiencia cinematográfica digital interactiva "A Life of Liberty" protagonizada por Lachlan Watson, dirigida por Vincent Haycock, y la colección de fotogramas filmados por Coco Capitán, todo ello con el estilismo de Ib Kamara, que asistieron al evento de anoche.

Los invitados se inspiraron en el tema de la campaña de Zalando Designer, Luxury on Your Terms, desde Coco Capitan vistiendo Bally a Jedet vistiendo 032c y Dina Asher-Smith conn MM6 Maison Margiela. Zalando Designer celebra el estilo individual en sus términos permitiendo a la gente comprar marcas contemporáneas y de lujo que les permiten expresarse realmente.

Notas a los redactores:

*Este evento se llevó a cabo de acuerdo con todas las directrices gubernamentales sobre COVID-19, específicas para Italia, en el momento del evento.

Acerca de Zalando Designer:

Lanzado por primera vez en 2010, Zalando Designer ha evolucionado hasta convertirse en una propuesta distinta dedicada a las compras de lujo y que ofrece una experiencia elevada a lo largo de todo el recorrido del cliente. Zalando Designer es un destino para la inspiración de la moda de lujo donde los consumidores pueden descubrir y comprar tanto marcas establecidas como emergentes que comparten sus valores. Zalando Designer es el hogar de marcas como Victoria Beckham y Alberta Ferretti y ha lanzado recientemente nuevas marcas contemporáneas y de lujo avanzadas como Christopher Kane, 032C y Mansur Gavriel. La aspiración de Zalando Designer es ser la plataforma elegida tanto por los clientes como por las marcas que promueven la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión.

Acerca de Zalando:

Zalando (https://corporate.zalando.com) es la plataforma online líder en Europa para la moda y el estilo de vida. Fundada en Berlín en 2008, llevamos la moda de pies a cabeza a unos 45 millones de clientes activos en 23 mercados, ofreciendo ropa, calzado, accesorios y belleza. El surtido de marcas internacionales abarca desde nombres mundialmente conocidos hasta marcas locales. Nuestra plataforma es un destino de moda único para la inspiración, la innovación y la interacción. Como la empresa tecnológica más moderna de Europa, trabajamos duro para encontrar soluciones digitales para cada aspecto del viaje de la moda: para nuestros clientes, socios y todos los actores valiosos de la historia de Zalando. Nuestra visión es ser el punto de partida de la moda y una plataforma sostenible con un impacto neto positivo para las personas y el planeta.

