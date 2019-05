Eventos aeronáuticos impulsan la industria de la aviación general en Wuhan

WUHAN, China, 24 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Del 18 al 22 de mayo se celebró en un aeropuerto de aviación general de Wuhan –capital de la provincia de Hubei en el centro de China- la World Fly-in Expo (WFE). Los espectáculos de acrobacias aéreas ofrecidos por los planeadores a motor (gliders), paracaidistas y aterrizajes acrobáticos, fueron un festín para los aficionados a la aeronáutica que llegaron de todas partes, según la Oficina de Información de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Wuhan.

"Volar es una sensación maravillosa. Así que en esta oportunidad traje a mis amigos para que experimentaran lo que se siente al volar", afirmó el Sr. Zhou, un ciudadano de Wuhan. Hace dos años probó el túnel de viento y quedó obsesionado con este deporte.

Los eventos aeronáuticos de alto nivel han promovido la cultura del vuelo entre el público. La primera WFE, celebrada en Wuhan en 2017, marcó una asistencia récord de casi 500.000 personas en solo cuatro días.

Con su ubicación ventajosa, su sólida base industrial y un gran número de consumidores de deportes de aviación general, Wuhan es una ciudad central del país que cuenta con el apoyo del Estado. En 2017, la FAI, la CATA y la Municipalidad de Wuhan, firmaron un memorando de cooperación que convirtió a la ciudad en una sede habitual de eventos deportivos aéreos internacionales.

Desde 2017, Wuhan ha albergado eventos aeronáuticos tales como la WFE y el RENO International Championship Air Races por tres años consecutivos. Para la industria de la aviación general de la ciudad, el cielo es el límite.

Li Zhengmei, subdirector de la Aero Sports Federation of China, manifestó que de acuerdo al criterio internacional, un país con un PIB per cápita de USD4.000 es capaz de consumir productos de aviación deportiva. En la actualidad, China tiene un PIB per cápita cercano a los USD10.000, lo cual supone un enorme potencial de mercado para la industria de la aviación deportiva.

"La demanda genera oferta. Los eventos aeronáuticos convocan cada vez más gente a conocer la aviación y enamorarse de ella, lo cual amplía la cadena de la industria de la aviación general", afirmó un funcionario representante de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Wuhan. La zona de desarrollo ha elaborado un plan específico para la promoción de la industria de la aviación, donde se incluyen la organización de exposiciones y eventos relacionados y el desarrollo de comunidades y campamentos aeronáuticos, con el objetivo de promover la reestructuración y la actualización de la industria en el ámbito local.

Las estadísticas oficiales muestran que, desde la realización de la primera WFE en 2017, la zona de desarrollo ha concretado 13 proyectos relacionados a la aviación general con un volumen total de contratos de 31.700 millones de yuanes (1 USD equivale a 6,91 yuanes). En el mes de abril, la empresa Wenfa Aerospace con sede en Wuhan invirtió en un parque industrial en la Zona de Desarrollo. Tras la adquisición de una compañía de aviación alemana, Wenfa presentó tres aviones deportivos que se espera entren en producción el próximo año y lleguen al público en breve.

La industria y los eventos se complementan entre sí. Wuhan albergará la edición 114 de la sesión plenaria de la FAI que tendrá lugar en octubre de 2020, durante la cual más de 100 unidades miembros de la FAI se reunirán para discutir el futuro desarrollo de la industria de la aviación general.

La administración de la Zona de Desarrollo tiene previsto atraer inversiones enfocadas en la industria de la aviación general, haciendo un esfuerzo por presentar proyectos de aeronaves para aviación general, vehículos aéreos no tripulados, componentes clave, operación y soporte aéreo, así como satélites para aviación general. El gobierno local apunta a aprovechar el potencial del mercado organizando más eventos aéreos, mejorando el ambiente de negocios con políticas favorables y haciendo de Wuhan una ciudad de deportes aéreos en China.

