Everest Group nomme Persistent comme un candidat majeur dans son évaluation PEAK Matrix® 2021 des services de santé Salesforce

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 22 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Everest Group a nommé Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) et (NSE: PERSISTENT) dans sa catégorie « Major Contenders » dans son évaluation PEAK Matrix® des services de santé Salesforce 2021 .

PEAK Matrix fournit une évaluation objective, basée sur des données, des fournisseurs de services et de technologies en fonction de leur capacité globale et de leur impact sur les différents marchés mondiaux de services, en les classant en trois catégories : leaders, principaux candidats et aspirants.

Everest Group a évalué 18 prestataires de services pour le classement PEAK Matrix® des services de santé Salesforce. Les principaux candidats doivent démontrer des points de preuve et développer des capacités significatives dans des domaines sélectionnés au sein du domaine des services de santé Salesforce, et dans la chaîne de valeur des soins de santé au sens large. Ils doivent également faire preuve de souplesse dans leur engagement et leur approche de la recherche de solutions pour établir des relations à long terme avec leurs clients.

Persistent a été reconnu pour :

Sa solide suite d'outils, de cadres et d'accélérateurs de propriété intellectuelle pour les soins de santé, tels que les services d'accès aux patients et la porte d'entrée numérique, afin d'accélérer la mise sur le marché pour ses clients.

Une expertise approfondie dans le domaine des soins de santé pour la fourniture de services Salesforce et la mise à profit de cette expertise pour prendre un avantage sur ses concurrents.

Des investissements diversifiés à travers les régions géographiques, permettant à son réseau de distribution de servir des clients internationaux.

Une gestion des talents combinant une présence sur place et à l'étranger, et des capacités de gestion du changement organisationnel bien perçues par le marché.

Cette reconnaissance fait suite à l'obtention du prix ISG Star of Excellence™ par Persistent en septembre 2020 pour avoir obtenu le meilleur score cumulé d'expérience client pour la qualité de ses services technologiques de base et pour être un leader en Amérique du Nord et dans l'APAC en matière de services bancaires, financiers et assurances, de soins de santé et de sciences de la vie. Persistent a également été reconnu comme leader dans l'ISG Lens™ 2020 pour « Salesforce Ecosystem Partners ».

Citation de Chunky Satija, directeur de bureau, Everest Group

« Persistent Systems, avec sa solide suite de PI et d'accélérateurs (tels que les services d'accès aux patients et la porte d'entrée numérique) est bien placé pour servir de partenaire essentiel aux entreprises qui transforment leurs modèles traditionnels de prestation de soins. Les récentes acquisitions de PARX et youperienceTM par Persistent Systems, accompagnées d'une expertise approfondie dans le domaine de la santé pour la fourniture de services Salesforce, lui ont permis de se positionner comme un candidat majeur dans l'évaluation PEAK Matrix® des services de santé Salesforce d'Everest Group en 2021. »

Citation de Samir Agarwal, SVP Partenariats chez Persistent

« Le bureau Salesforce mondial de Persistent aide les entreprises à se transformer en entreprises numériques modernes avec une expérience client centrée sur le client, guidée par les données et transparente, qui coexiste avec leurs systèmes actuels. En tant que partenaire Platine de Salesforce avec un score CSAT de 4,9/5, nous sommes reconnus pour fournir une expérience client de classe mondiale alimentée par les plates-formes et les solutions de Salesforce. L'expertise approfondie de Persistent dans le domaine de la santé, qui travaille sur le cloud, nous permet de fournir des solutions industrielles unifiées et modernisées à nos clients du monde entier. Être reconnu pour cela par Everest Group est un grand témoignage de notre expertise. »

À propos de Persistent Systems

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de solutions offrant des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques pour les entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions.

