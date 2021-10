EverFocus a lancé le produit le plus attendu de l'année, l'Intel® Tiger Lake AI Box : eIVP-TGU-IV-V0000

Il est équipé du dernier processeur Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® série U de 11e génération, qui fait partie de notre série de qualité industrielle sans ventilateur. Le système embarqué flexible sans ventilateur dispose de puissantes capacités informatiques et peut prendre en charge diverses fonctions d'IA. Pour les utilisateurs qui ont une forte demande en matière de performances d'IA, il peut également être étendu pour améliorer les capacités de calcul de l'IA. Il prend en charge la sortie vidéo de haute qualité 4K et est équipé de deux ports Ethernet 2,5GbE/1GbE qui améliorent la mise en réseau sensible au temps pour la synchronisation des données en temps réel. Cet ordinateur AI est particulièrement adapté aux exigences fonctionnelles de l'IA, de la 5G et de l'affichage dans divers domaines d'application et marchés d'application OBU/RSU tels que : le transport, les villes intelligentes, la détection des lignes de production et d'autres scénarios d'application connexes. Les puissants processeurs Intel® de 11e génération ont considérablement amélioré les performances du CPU et du GPU, ce qui rend le eIVP-TGU-IV-V0000 adapté à toutes sortes de domaines d'application qui nécessitent des performances de CPU et d'IA. La conception de la coque en aluminium le rend adapté aux domaines de l'automatisation industrielle.

Il ne pèse que 1,30 kg environ et il mesure 15 x 6 x 11 cm dans un facteur de forme mini. Cette taille offre aux utilisateurs ou aux développeurs de logiciels une plus grande flexibilité en termes d'espace. Les utilisateurs peuvent utiliser le logiciel NVR AiO développé par EverFocus pour répondre aux besoins de gestion intelligente, pour accomplir de multiples fonctions telles que la visualisation en direct, l'enregistrement d'images, la reconnaissance d'images, la notification d'alarme, etc. Le nouveau boîtier de calcul périphérique IA, le eIVP-TGU-IV-V0000 convient à une variété de domaines liés aux applications IA, tels que les stations d'information des passagers et les entrées des halls de gare ; les panneaux d'affichage électronique des magasins, les murs publicitaires ; la sécurité des campus et des communautés ; le contrôle de l'accès et de la sécurité du personnel sur les chantiers ; la détection des défauts sur les lignes de production, etc. Associé aux caméras IP 2MP/5MP/8MP et au logiciel AiO NVR d'EverFocus, il peut former une solution AIOT 5G de système de voiture intelligente, et ainsi être utilisé avec des logiciels d'IA développés par les partenaires d'EverFocus, tels que la détection d'intrusion, le comptage de personnel et la reconnaissance de plaques d'immatriculation.

Information sur le produit : https://www.everfocus.com.tw/product/catalog.php?index_m1_id=2&index_m2_id=17&index_m3_id=29

Demande de renseignements sur les ventes : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1660263/eIVP_TGU_IV_V0000_side_right.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1433654/EverFocus_Electronics_Corp_Logo.jpg

SOURCE EverFocus Electronics Corp.