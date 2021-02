EverFocus invite à prendre rendez-vous pour le salon Embedded World 2021 Digital du 1er au 5 mars 2021

NOUVEAU TAIPEI, Taiwan, 23 février 2021 /PRNewswire/ -- EverFocus Electronics Corporation (TWSE : 5484), fournisseur de premier plan de solutions intégrées de sécurité mobile, se réjouit à l'idée de présenter ses dernières technologies au salon Embedded World 2021 DIGITAL qui se tiendra du 1er au 5 mars 2021. Grâce à la démonstration virtuelle et aux échanges par vidéoconférence, EverFocus souhaite se retrouver avec ses partenaires et clients de qualité pour dévoiler ses solutions d'IA de pointe polyvalentes mises au point pour divers marchés verticaux tels que les transports intelligents, les bâtiments intelligents et les campus intelligents, etc.

Environ deux semaines avant le début du salon, les invités recevront un e-mail contenant un lien pour commencer à accéder à la plateforme de l'événement au lieu de recevoir un billet électronique. Ne manquez pas les derniers produits EverFocus et prenez librement rendez-vous avec les dirigeants de la société pour discuter plus en détail des besoins des clients par vidéoconférence.

La gamme EverFocus comprend des systèmes de gestion centrale (CMS), des solutions de surveillance IP, analogiques et mobiles, ainsi que des ordinateurs industriels ou embarqués pour de multiples solutions verticales : transports, commerce de détail, surveillance, campus et soins médicaux. Lors de l'événement numérique, EverFocus présentera ses brillantes solutions de pointe d'informatique et de surveillance , notamment une nouvelle série de produits conçus pour les applications embarquées et les secteurs industriels,

eIVP-CFS-IV-V0004 Mobile NVR

processeur mobile NVR intel® Core™ i7/i5 prenant en charge jusqu'à 4 ports PoE

eNVP-JNX-IV-V0008 AI Mobile NVR

enregistreur vidéo réseau mobile NVIDIA Jetson Xavier NX AI prenant en charge une caméra IP PoE à 8 canaux

eNVP-JNN-IV-V0008 Industrial Mobile NVR

NVR mobile industriel à 8 ports PoE NVIDIA® Jetson Nano™

EMV400 FHD Mobile DVR

DVR mobile haute définition (prend en charge les caméras analogiques SD/HD) jusqu'à 1080p de résolution haute définition pour l'enregistrement

EMV800 FHD Mobile DVR

prend en charge les caméras analogiques SD/HD/FHD jusqu'à une résolution de 1080p pour l'enregistrement

En intégrant ses solutions informatiques embarquées à la nouvelle technologie AIoT , EverFocus s'efforce toujours de créer de la valeur grâce à ses compétences fondamentales en matière de sécurité et de technologies de l'information. EverFocus met l'accent sur l'excellence de ses produits et services. Elle assure également une réponse rapide avec des solutions optimales pour garantir la satisfaction des clients. EverFocus se réjouit de créer des partenariats stables avec ses clients afin de bâtir ensemble un merveilleux avenir pour l'AIoT.

À propos de EverFocus Electronics Corporation

EverFocus offre des solutions de surveillance diversifiées, allant des caméras frontales aux appareils de pointe tels que les PC industriels et les serveurs back-end. La gamme des appareils comprend des systèmes IP, de télésurveillance (CCTV), de véhicules et de contrôle d'accès. EverFocus possède des bureaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Chine continentale, au Japon et à Taïwan.

