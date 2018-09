Evergreen Pacific Reinsurance Company é a primeira no mercado de seguro-saúde a cobrir tratamento à base de canabinóide

GEORGE TOWN, Ilhas Cayman, 11 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Evergreen Pacific Reinsurance Company Limited ("Evergreen Pacific") informa que já está fornecendo cobertura de resseguro para tratamento terapêutico à base de canabinóide com receita médica, a ser coberto por planos de seguro-saúde.

A Evergreen Pacific está aceitando consultas de companhias de seguro, relativas a seu novo acessório de seguro-saúde pronto para entrar em funcionamento para cobrir custos de tratamento médico à base de cannabis, a ser implementado nos planos de seguro-saúde.

O tratamento com canabinóide é um segmento de seguros emergente, com sistemas regulamentares e jurídicos em rápida evolução em múltiplas jurisdições globais. Em resposta às demandas do mercado, as seguradoras nessas jurisdições estão buscando soluções para adicionar cobertura aos planos de seguro-saúde, ao mesmo tempo que administram os altos custos iniciais tipicamente associados a tratamentos terapêuticos com canabinóides.

O presidente da Evergreen Pacific, Paul Laverty, declarou: "Estamos muito satisfeitos por sermos a primeira resseguradora a oferecer às seguradoras uma solução pronta inovadora, disponibilizando aos empregadores maior flexibilidade e contenção de custos, ao mesmo tempo que dá melhor suporte à cobertura médica para empregados".

Ele acrescentou: "A solução inteiramente integrada da Evergreen Pacific combina serviços médicos, educação e treinamento multidisciplinares, além de um mercado de e-commerce pioneiro para produtos e serviços de saúde e bem-estar. Também estamos procurando expandir nossa solução para fornecer gestão integrada de reembolso de medicamentos controlados pré-autorizados, incluindo contabilidade, fluxo de trabalho, processo de pré-autorização, protocolos de tratamento e gestão de caso de pacientes. Essa abordagem integrada irá resultar em melhores preços e resultados para os pacientes".

Sobre a Evergreen Pacific Reinsurance Company Limited

A Evergreen Pacific Reinsurance Company é uma companhia de resseguro licenciada nas Ilhas Cayman, que fornece produtos e serviços altamente inovadores a companhias de seguro globais.

As informações contidas neste comunicado à imprensa têm propósitos informativos apenas e não constituem uma oferta para emitir ou providenciar para emitir ou a solicitação de uma oferta para emitir valores mobiliários da Evergreen Pacific Reinsurance Company Limited ou outras entidades relacionadas. As informações contidas aqui não representam recomendação de investimento ou produto financeiro e não têm intenção de serem usadas como base de tomadas de decisão de investimento. Os pontos de vista, opiniões e recomendações fornecidas neste comunicado à imprensa têm propósito informativo apenas. Nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita quanto à fidedignidade, precisão, inteireza ou exatidão das informações, opiniões e conclusões contidas neste comunicado à imprensa. Exceto por declarações de fatos históricos, este comunicado à imprensa pode conter certas "informações prospectivas" dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. Declarações prospectivas se baseiam em opiniões e estimativas da administração na data em que as declarações forem feitas e estão sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas e a outros fatores que podem fazer com que os eventos ou resultados reais difiram substancialmente daqueles previstos nas declarações prospectivas. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de ações para venda nos Estados Unidos ou a qualquer pessoa dos EUA ou que está agindo a favor ou em benefício de qualquer pessoa dos EUA, como definido no Regulamento S da Lei de Mercados de Capitais de 1933 dos Estados Unidos (conforme emendada a "Lei de Mercados de Capitais") ou em qualquer outra jurisdição na qual tal oferta seria ilegal. As ações da Evergreen não foram e não serão registradas de acordo com a Lei de Mercados de Capitais.

