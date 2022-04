EVERSANA annonce une expansion européenne avec un nouveau bureau au Royaume-Uni

Le bureau de Londres répond aux besoins des clients régionaux et favorise la croissance de l'équipe locale

LONDRES, 28 avril 2022 /PRNewswire/ -- EVERSANA™, le pionnier des services commerciaux de nouvelle génération pour l'industrie mondiale des sciences de la vie, a ouvert un nouveau bureau au cœur du quartier de Holborn à Londres pour répondre aux besoins croissants de ses clients et de son équipe.

Situé au 6 Kean Street, l'espace spacieux à aire ouverte accueillera une équipe européenne en croissance rapide et servira de destination pour connecter les clients à travers l'Europe aux services de commercialisation en croissance d'EVERSANA.

Mike Ryan, vice-président exécutif, EMEA, sera basé à ce bureau, qui comprend des experts dans les solutions de commercialisation d'EVERSANA, y compris la tarification mondiale, le conseil et les communications médicales.

« C'est pour nous un privilège de travailler avec nos clients à travers l'Europe – une région qui continue d'apporter chaque jour son nouveau lot d'innovations sur le marché, a déclaré Jim Lang, PDG d'EVERSANA. Nos équipes opèrent en Europe depuis de nombreuses décennies. Alors que notre monde recommence à se réunir en personne, notre emplacement à Londres repose sur la collaboration entre nous et avec ceux que nous servons. »

Le nouveau site renforce la position d'EVERSANA en Europe, alors que l'entreprise compte des employés dans 18 pays. EVERSANA a annoncé de multiples accords de commercialisation avec des partenaires et des clients basés en Europe. En 2021, l'entreprise a également annoncé l'expansion des services d'information médicale et de conformité intégrée à travers l'Europe.

EVERSANA™ est le principal fournisseur de services mondiaux pour l'industrie des sciences de la vie. Les solutions intégrées de la société sont ancrées dans l'expérience du patient et couvrent toutes les étapes du cycle de vie du produit afin d'offrir une valeur durable à long terme pour les patients, les prescripteurs, les partenaires de distribution et les souscripteurs. La société sert plus de 500 organisations, y compris des start-up innovantes et des sociétés pharmaceutiques établies, afin de faire progresser les solutions des sciences de la vie pour un monde plus sain. Pour en savoir plus sur EVERSANA, visitez le site EVERSANA.com ou rejoignez l'entreprise sur LinkedIn et Twitter .

