EVERSANA completa la adquisición de Intouch Group y añade una red de agencias de prioridad digital de primer nivel al líder del mercado de la comercialización de última generación

CHICAGO y KANSAS CITY, Misuri, 21 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- EVERSANA™, pionera en servicios comerciales de última generación para la industria global de las ciencias biológicas, anunció hoy que completó su adquisición de Intouch Group®, una red de agencias mundiales de servicio completo que presta servicios a la industria farmacéutica. La adquisición impulsa inmediatamente la posición de EVERSANA como el líder en servicios comerciales, con un valor de USD 1.000 millones, más de 40 ubicaciones y 5.500 empleados a nivel mundial, preparado para superar cualquier desafío global relativo a precios, acceso, reembolso, promoción, adhesión o entrega de productos.

"Hoy se celebra un día histórico no solo para nuestros empleados y clientes, sino también para una industria que necesita desesperadamente disponer de una mejor forma de introducir innovaciones en el mercado, crear valor a largo plazo y mejorar la vida de los pacientes", sostuvo Jim Lang, director ejecutivo de EVERSANA. "Con el poder adicional aportado por Intouch y millones más invertidos en datos, analítica y transformación digital, estamos reinventando enfoques comerciales en beneficio de nuestros clientes y sus pacientes".

En conformidad con los términos del acuerdo anunciado en octubre de 2021, los servicios creativos y de medios, las soluciones empresariales y la analítica de datos de Intouch, líderes en la industria, se incorporarán a la plataforma de servicios de comercialización totalmente integrada de EVERSANA. Las agencias de ambas empresas se integrarán, a medida que EVERSANA ENGAGE una fuerzas con la red de agencias Intouch. Faruk Capan, director ejecutivo de Intouch Group, ahora está bajo la supervisión de Jim Lang.

"Esto es mucho más que una integración. Es nuestra oportunidad para mejorar cada sector de la comercialización de productos", afirmó Capan. "Durante los últimos 20 años, transformamos la promoción farmacéutica y el compromiso digital. Imagine lo que nos depararán los próximos 20 años, cuando fijemos nuestras perspectivas aún más altas, sin miedo a transformar la atención de la salud como la conocemos".

Los detalles financieros no se divulgarán. Houlihan Lokey se desempeñó como el asesor financiero exclusivo de Intouch Group.

Acerca de EVERSANA

EVERSANA™ es el proveedor líder de servicios de alcance global para la industria de las ciencias biológicas. Las soluciones integradas de la empresa se basan en la experiencia del paciente y abarcan todas las etapas del ciclo de vida del producto para ofrecer valor sostenible a largo plazo para los pacientes, quienes recetan, los socios del canal y quienes hacen los pagos. La empresa presta servicios a más de 500 organizaciones, incluidas empresas emergentes innovadoras y empresas farmacéuticas establecidas, para impulsar las soluciones de las ciencias biológicas para un mundo más saludable. Para obtener más información sobre EVERSANA, visite eversana.com o conéctese a través de LinkedIn y Twitter.

Acerca de Intouch Group

Intouch Group es una red privada de agencias de servicio completo que ofrece servicios creativos y de medios, soluciones empresariales y analítica de datos a nivel mundial a través de diez filiales en ocho oficinas, entre las que se incluyen Intouch Solutions, Intouch Proto, Intouch Seven, Intouch Oxygen, Intouch International, Intouch Media, Intouch B2D, Intouch Analytics, Intouch Market Access e Intouch MedComm. En total, Intouch Group emplea a más de 1.400 personas. Dedicado a las ciencias biológicas, Intouch Group opera con la convicción de que no hay un desafío lo suficientemente grande como para que no pueda ser superado. Comuníquese con Intouch Group en [email protected] o visítelos por internet en intouchg.com.

