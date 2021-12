EVERSANA conclui aquisição do Intouch Group, adicionando a pioneira rede de agências que prioriza o digital à líder de mercado na comercialização de última geração

CHICAGO e KANSAS CITY, Missouri, 21 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A EVERSANA™, pioneira em serviços comerciais de última geração no setor global de ciências da vida, anunciou hoje que concluiu a aquisição do Intouch Group®, uma rede de agências global de serviço completo que atende ao setor farmacêutico. A aquisição impulsiona imediatamente a posição da EVERSANA como líder em serviços comerciais, avaliada em USD 1 bilhão, com mais de 40 localidades e 5.500 funcionários no mundo todo, preparada para resolver qualquer desafio global relativo a precificação, acesso, reembolso, promoção, adesão ou entrega de produtos.

"Hoje é um dia marcante não só para nossos funcionários e clientes, mas também para um setor que precisa desesperadamente de uma melhor forma de trazer inovações para o mercado, gerar valor de longo prazo e melhorar a vida dos pacientes", disse Jim Lang, CEO da EVERSANA. "Com o poder agregado da Intouch e milhões a mais investidos em dados, análises e transformação digital, estamos reinventando as abordagens comerciais para o benefício de nossos clientes e de seus pacientes."

Conforme os termos do acordo anunciado em outubro de 2021, os serviços de criação e de mídia líderes do setor, as soluções empresariais e análises de dados da Intouch se unirão à plataforma de serviços de comercialização totalmente integrada da EVERSANA. Agências de ambas as empresas se integrarão, à medida que a EVERSANA ENGAGE unir forças com a rede de agências da Intouch. Faruk Capan, CEO do Intouch Group, agora se reporta a Jim Lang.

"Isso é muito mais do que uma integração. É a nossa oportunidade de melhorar todos os setores da comercialização de produtos", disse Capan. "Nos últimos 20 anos, transformamos a promoção farmacêutica e o engajamento digital. Imagine o que os próximos 20 anos trarão à medida que nos concentrarmos ainda mais, sem medo de transformar a assistência médica como a conhecemos."

Os detalhes financeiros não serão divulgados. Houlihan Lokey atuou como consultor financeiro exclusivo do Intouch Group.

EVERSANA

Sarah Zwicky

Tel +1 (414) 434-4691

Intouch Group

Wendy Blackburn

Tel +1 (913) 530-5207

Sobre a EVERSANA

A EVERSANA™ é a principal fornecedora de serviços globais para o setor de ciências da vida. As soluções integradas da empresa estão enraizadas na experiência do paciente e abrangem todas as etapas do ciclo de vida do produto para oferecer valor sustentável a longo prazo para pacientes, prescritores, parceiros de canal e pagantes. A empresa atende a mais de 500 organizações, incluindo start-ups inovadoras e empresas farmacêuticas estabelecidas, com o objetivo de promover as soluções de ciências da vida para um mundo mais saudável. Para saber mais sobre a EVERSANA, acesse eversana.com ou conecte-se com a empresa no LinkedIn e Twitter.

Sobre o Intouch Group

O Intouch Group é uma rede privada de agências de serviço completo que oferece serviços de criação e de mídia, soluções empresariais e análises de dados no mundo todo por meio de dez afiliadas em oito escritórios, incluindo a Intouch Solutions, Intouch Proto, Intouch Seven, Intouch Oxygen, Intouch International, Intouch Media, Intouch B2D, Intouch Analytics, Intouch Market Access e Intouch MedComm. Coletivamente, o Intouch Group emprega mais de 1.400 pessoas. Com uma dedicação às ciências da vida, o Intouch Group opera com a crença de que não há desafio que seja muito grande para a cura. Entre em contato com o Intouch Group pelo e-mail [email protected] ou acesse o site intouchg.com.

