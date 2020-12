EVERSANA et ArisGlobal annoncent un partenariat stratégique pour transformer l'automatisation de la sécurité des médicaments et faire progresser les modèles de conformité intégrés

EVERSANA s'appuiera sur la plate-forme de bout en bout LifeSphere Safety d'ArisGlobal pour renforcer ses services de commercialisation de nouvelle génération

CHICAGO, 3 décembre 2020 /PRNewswire/ -- EVERSANA™, le pionnier des services commerciaux de nouvelle génération pour l'industrie des sciences de la vie, et ArisGlobal, un fournisseur de logiciels de sciences de la vie de premier plan qui automatise les fonctions de développement de médicaments, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à transformer numériquement les services de pharmacovigilance de bout en bout, afin que les patients du monde entier puissent accéder à des soins de santé plus sûrs et plus efficaces.

« La conformité est un élément incontournable de l'écosystème pharmaceutique. Néanmoins, elle est généralement assurée par des plates-formes, des équipes, des centres d'appel et des data center disjoints », a déclaré Vikram Anand, vice-président exécutif, Compliance Business Unit, EVERSANA. « Nous menons la transformation numérique des services de conformité intégrés en nous appuyant sur une automatisation transparente des données et des services, afin de parvenir à créer les plus hauts niveaux d'efficacité, de performance et de sécurité, que seul un fournisseur de services commerciaux intégrés peut offrir. »

Selon les termes du partenariat, EVERSANA utilisera la plate-forme de bout en bout LifeSphere Safety développée par ArisGlobal pour la gestion de la sécurité des produits cliniques et commerciaux, ce qui inclut l'automatisation intelligente et le traitement des événements indésirables amélioré par le machine learning. Cette technologie ajoute une intelligence prédictive en temps réel aux services de pharmacovigilance d'EVERSANA, comprenant la capacité de traiter et d'analyser les données de sécurité pour prédire de manière sûre les principaux signaux et facteurs de risque, identifier les problèmes de sécurité et faire des recommandations pour une utilisation appropriée du produit qui optimisera les résultats pour le patient.

Le partenariat stratégique entre EVERSANA et ArisGlobal aidera leurs clients respectifs à prendre des décisions cruciales concernant la gestion du cycle de vie des produits, notamment dans le domaine thérapeutique ou l'expansion géographique, la sécurité prédictive pour la population ciblée, l'utilisation non conforme à l'étiquette et la sécurité personnalisée à l'ère de la thérapie génique et cellulaire. En novembre 2020, EVERSANA a lancé avec succès l'intégration de la plate-forme LifeSphere Safety auprès de ses clients et prévoit de l'étendre rapidement avec plus de 20 déploiements clients supplémentaires d'ici la mi-2021.

« L'accent mis par EVERSANA sur apporter de l'innovation au processus de commercialisation s'aligne parfaitement avec la mission d'ArisGlobal, qui est de créer la plate-forme logicielle de recherche et de développement la plus intelligente de l'industrie des sciences de la vie », a déclaré SankeshAbbhi, président et directeur général d'ArisGlobal. « Nous sommes fiers de développer notre partenariat avec EVERSANA, qui contribuera à la mise sur le marché de thérapies plus sûres et plus efficaces ainsi qu'à l'amélioration de la vie des patients dans le monde entier. »

EVERSANA a récemment annoncé une série de partenariats technologiques et d'investissements dans des jeux de données pour permettre l'analyse prédictive et l'automatisation numérique tout au long du processus de lancement et de commercialisation des produits thérapeutiques. Chaque étape est conçue pour résoudre les problèmes de tarification, d'accès, de remboursement, de preuves concrètes, d'adhésion et de livraison des produits dans le secteur des sciences de la vie. « De la stratégie de conformité à la commercialisation à long terme, nous ajoutons un niveau d'efficacité sans précédent à nos opérations pour créer plus de valeur, optimiser l'expérience des patients et réinvestir les ressources afin de mettre plus rapidement sur le marché des thérapies innovantes. Les patients du monde entier le méritent », a ajouté M. Anand.

Développée en partenariat avec les meilleures entreprises des sciences de la vie, LifeSphere Safety est une plate-forme de sécurité automatisée de bout en bout qui permet à des centaines d'équipes de pharmacovigilance du monde entier d'économiser leur temps et leurs efforts, d'assurer une conformité à l'épreuve du temps et d'obtenir des informations approfondies à partir des données de sécurité. Créée sur une toute nouvelle plate-forme Cloud de pointe, LifeSphere Safety intègre les dernières technologies d'automatisation cognitive afin que les équipes chargées de la sécurité des médicaments gagnent en efficacité comme jamais auparavant.

À propos d'EVERSANA™

EVERSANA™ est le principal fournisseur de services mondiaux à l'industrie des sciences de la vie. Ses solutions intégrées sont fondées sur l'expérience du patient et couvrent toutes les étapes du cycle de vie du produit afin d'offrir une valeur durable, à long terme, aux patients, aux prescripteurs, aux partenaires de distribution et aux payeurs. La société est au service de plus de 500 organisations, y compris des start-ups innovantes et des sociétés pharmaceutiques établies, ce qui lui permet de faire avancer les solutions de sciences de la vie pour un monde plus sain. Pour en savoir plus sur EVERSANA, visitez le siteEVERSANA.com ou rejoignez l'entreprise sur LinkedIn et Twitter.

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal transforme la façon dont les entreprises les plus prospères du secteur des sciences de la vie font des découvertes capitales et mettent de nouveaux produits sur le marché. Notre plate-forme technologique de bout en bout pour le développement de médicaments LifeSphere®, intègre notre moteur de calcul cognitif Nava® de marque déposée afin d'automatiser l'ensemble des fonctions essentielles du cycle de développement des médicaments. Conçue grâce à une expertise approfondie et une perspective long terme sur plus de 30 ans, LifeSphere® est une plate-forme unifiée qui renforce l'efficacité, assure la conformité, fournit des informations utiles et réduit le coût total de possession grâce à une architecture SaaS mutualisée.

Basée aux États-Unis, ArisGlobal a des bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour plus d'actualités, suivez ArisGlobal sur LinkedIn et Twitter.

