EVERSANA et Intouch Group unissent leur force pour ajouter le premier réseau d'agences axé sur le numérique au leader du marché en matière de commercialisation de nouvelle génération

CHICAGO et KANSAS CITY, Missouri, 21 octobre 2021 /PRNewswire/ -- EVERSANA™, pionnier des services commerciaux de nouvelle génération pour l'industrie mondiale des sciences de la vie et Intouch GroupMD, un réseau mondial d'agences offrant des services complets à l'industrie pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente pour intégrer les services de création et de médias, les solutions d'entreprise et l'analyse de données de pointe d'Intouch à la plateforme de services de commercialisation entièrement intégrée d'EVERSANA.

Ensemble, les deux entreprises comptent plus de 40 emplacements et 5 500 employés à l'échelle mondiale, et ont investi des millions de dollars dans la transformation numérique, les données et l'analyse. Elles sont prêtes à assurer la commercialisation à grande échelle des entreprises pharmaceutiques dans le monde entier.

« Des partenariats de cette ampleur changent la trajectoire des industries, et celui-ci se faisait attendre depuis longtemps, a déclaré Jim Lang, président directeur général d'EVERSANA. À EVERSANA, nous avons passé les dernières années à démanteler les vases clos d'une industrie des sciences de la vie mise à mal pour réinventer la commercialisation. Intouch partage notre vision et notre vif intérêt pour les perturbations. Ensemble, nous mobiliserons tout l'écosystème des sciences de la vie d'une manière à la fois novatrice et puissante. Qui mieux que EVERSANA et Intouch est apte à changer les règles du jeu et améliorer les soins de santé dans le monde entier ? »

« Il y a plus de vingt ans, j'ai fondé Intouch avec la conviction qu'aucun défi n'est insurmontable, a déclaré Faruk Capan, président directeur général d'Intouch Group. Avec EVERSANA, notre équipe fait un grand pas en avant. Non seulement nous continuerons de veiller à ce que les marques de nos clients soient accessibles, mais nous nous appuierons également sur notre leadership en matière de promotion et d'engagement numérique pour améliorer chaque secteur de la commercialisation de produit. Le défi est peut-être grand, mais notre ténacité et notre engagement à l'égard de l'innovation le sont encore plus. »

Selon les modalités de l'entente, les deux entreprises et leurs clients profiteront immédiatement d'un accès à la gamme complète de services numériques axés sur le patient, conçus pour surmonter tous les défis à l'échelle mondiale en matière de prix, d'accès, de remboursement, de promotion, d'adhésion ou de livraison des produits.

Le réseau d'agences Intouch, y compris ses neuf sociétés affiliées (Intouch Solutions, Intouch Proto, Intouch Seven, Intouch International, Intouch Media, Intouch B2D, Intouch Analytics, Intouch Market Access et Intouch Oxygen), est renforcé par la plateforme des services commerciaux d'EVERSANA qui couvre le cycle de vie complet des produits. Ce même réseau propulsera à son tour la plateforme. L'agence travaillera immédiatement en étroite collaboration avec l'agence d'EVERSANA, EVERSANA ENGAGE.

EVERSANA s'attend à ce que l'acquisition d'Intouch soit conclue d'ici la fin de l'année. Les détails financiers ne seront pas divulgués. Houlihan Lokey a agi à titre de conseiller financier exclusif d'Intouch Group.

EVERSANA

Sarah Zwicky

Tél. : 1 414 434-4691

Intouch Group

Wendy Blackburn

Tél. : 1 913 530-5207

À propos d'EVERSANA

EVERSANA™ est le principal fournisseur de services mondiaux pour l'industrie des sciences de la vie. Ses solutions intégrées sont fondées sur l'expérience du patient et couvrent toutes les étapes du cycle de vie du produit afin d'offrir une valeur durable, à long terme, aux patients, aux prescripteurs, aux partenaires de distribution et aux souscripteurs. L'entreprise est au service de plus de 500 entreprises, y compris des startups innovantes et des entreprises pharmaceutiques établies, ce qui lui permet de faire progresser les solutions de sciences de la vie pour améliorer la santé dans le monde. Pour en savoir plus sur EVERSANA, visitez le site eversana.com ou connectez-vous par le biais de LinkedIn et Twitter.

À propos d'Intouch Group

Intouch Group est un réseau d'agences privé complet offrant des services de création et de médias, des solutions d'entreprise et des analyses de données à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de neuf sociétés affiliées dans huit bureaux, y compris Intouch Solutions, Intouch Proto, Intouch Seven, Intouch International, Intouch Media, Intouch B2D, Intouch Analytics, Intouch Market Access et Intouch Oxygen. Au total, Intouch Group emploie plus de 1 400 personnes. Intouch Group se consacre aux sciences de la vie et a la conviction qu'aucun défi n'est insurmontable. Contactez Intouch Group par e-mail à l'adresse [email protected] ou rendez-vous sur leur site Web : intouchg.com.

