EVERSANA finalise l'acquisition d'Intouch Group et regroupe ainsi le principal réseau d'agences axé sur le numérique et le leader du marché en matière de commercialisation de prochaine génération

CHICAGO et KANSAS CITY, Missouri, 22 décembre 2021 /PRNewswire/ -- EVERSANA™, le pionnier des services commerciaux de nouvelle génération pour l'industrie mondiale des sciences de la vie, a aujourd'hui annoncé avoir finalisé l'acquisition d'Intouch Group®, un réseau international d'agences offrant des services complets à l'industrie pharmaceutique. Par cette acquisition, EVERSANA, qui compte plus de 40 emplacements et 5 500 employés dans le monde, se voit immédiatement propulsé au rang de leader des services commerciaux d'une valeur de 1 milliard de dollars et est prêt à relever tous les défis mondiaux en matière de tarification, d'accès, de remboursement, de promotion, d'adhésion et de livraison de produits.

« Il s'agit d'une étape importante non seulement pour nos employés et nos clients, mais aussi pour l'industrie, qui a cruellement besoin de meilleures façons d'amener les innovations sur le marché, de générer de la valeur à long terme et d'améliorer la vie des patients, a déclaré Jim Lang, PDG d'EVERSANA. Grâce au pouvoir d'Intouch et aux millions supplémentaires investis dans les données, l'analyse et la transformation numérique, nous réinventons les approches commerciales pour nos clients et leurs patients. »

En vertu de l'entente annoncée en octobre 2021, les services de création et média et les solutions d'entreprise et d'analyse des données de premier plan d'Intouch seront intégrés à la plateforme de services de commercialisation entièrement intégrée d'EVERSANA. L'intégration du réseau d'agences Intouch à EVERSANA ENGAGE amènera les agences des deux entreprises à unir leurs forces. Faruk Capan, PDG d'Intouch Group, relève désormais de Jim Lang.

« Pour nous, il s'agit bien plus que d'une intégration; c'est l'occasion d'améliorer la commercialisation des produits dans tous les secteurs, a déclaré Faruk Capan. Ces 20 dernières années, nous avons transformé la promotion des produits pharmaceutiques et l'engagement numérique. Imaginez ce que nous arriverons à réaliser dans les 20 prochaines années en visant plus haut et n'ayant pas peur de transformer le secteur de la santé d'aujourd'hui. »

Les détails financiers ne seront pas divulgués. Houlihan Lokey a agi à titre de conseiller financier exclusif d'Intouch Group.

À propos d'EVERSANA

EVERSANA™ est le principal fournisseur de services mondiaux pour l'industrie des sciences de la vie. Les solutions intégrées de la société sont ancrées dans l'expérience du patient et couvrent toutes les étapes du cycle de vie du produit afin d'offrir une valeur durable à long terme pour les patients, les prescripteurs, les partenaires de distribution et les souscripteurs. La société sert plus de 500 organisations, y compris des start-up innovantes et des sociétés pharmaceutiques établies, afin de faire progresser les solutions des sciences de la vie pour un monde plus sain. Pour en savoir plus sur EVERSANA, rendez-vous sur eversana.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos d'Intouch Group

Intouch Group est un réseau d'agences privé complet offrant des services de création et de médias, des solutions d'entreprise et des analyses de données à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de dix sociétés affiliées dans huit bureaux, y compris Intouch Solutions, Intouch Proto, Intouch Seven, Intouch Oxygen, Intouch International, Intouch Media, Intouch B2D, Intouch Analytics, Intouch Market Access et Intouch MedComm. Au total, Intouch Group emploie plus de 1 400 personnes. Intouch Group se consacre aux sciences de la vie et a la conviction qu'aucun défi n'est insurmontable. Contactez Intouch Group par e-mail à l'adresse [email protected] ou rendez-vous sur leur site Web : intouchg.com.

