EVERSANA и ArisGlobal объявляют о стратегическом партнерстве в целях преобразования автоматизированных систем обеспечения безопасности лекарственных средств и продвижения комплексных моделей внутреннего контроля

EVERSANA будет использовать универсальную платформу LifeSphere Safety компании ArisGlobal для повышения эффективности услуг коммерциализации нового поколения

ЧИКАГО, 3 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания EVERSANA™, первой предоставляющая коммерческие услуги нового поколения в медико-биологической отрасли, и компания ArisGlobal, являющаяся одним из ведущих поставщиков программных средств для этой сферы, обеспечивающих автоматизацию функций разработки лекарственных препаратов, сегодня объявили о своем стратегическом партнерстве в целях цифровой трансформации комплексных услуг фармакологического надзора, что обусловит повышение безопасности и эффективности медицинского обслуживания пациентов по всему миру.

«Внутренний контроль является обязательным элементом фармацевтической экосистемы, но, как правило, обеспечивается разрозненными платформами, командами, справочно-информационными центрами и данными, ― сообщил исполнительный вице-президент и руководитель подразделения внутреннего контроля компании EVERSANA Викрам Ананд (Vikram Anand). ― Мы занимаем ведущее положение в области цифровой трансформации комплексных услуг по обеспечению внутреннего контроля на основе планомерной автоматизации обработки данных и услуг, что в конечном итоге обусловит высочайший уровень эффективности, производительности и безопасности, который может обеспечить только интегрированный поставщик коммерческих услуг».

В соответствии с условиями этого партнерства EVERSANA будет использовать разработанную компанией ArisGlobal универсальную платформу LifeSphere Safety для обеспечения клинической и коммерческой безопасности продукции, включая интеллектуальную автоматизацию и обработку случаев возникновения побочных эффектов с использованием технологий машинного обучения. Данная технология в режиме реального времени дополняет предоставляемые компанией EVERSANA услуги фармакологического наблюдения элементами прогнозирующего интеллекта, включая возможность обработки и анализа данных по безопасности, что позволяет уверенно прогнозировать ключевые сигналы и факторы риска, выявлять проблемы в области безопасности и давать рекомендации относительно надлежащего использования продукции, что обеспечивает максимально благоприятные результаты лечения.

Стратегическое партнерство компаний EVERSANA и ArisGlobal поможет соответствующим клиентам принимать критически важные решения относительно управления жизненным циклом продукции, включая терапевтическую область или географическое расширение, прогностические системы безопасности для целевых групп населения, использование лекарственных средств вне зарегистрированных показаний и персонализированные средства обеспечения безопасности в эпоху генной и клеточной терапии. В ноябре 2020 года компания EVERSANA успешно начала привлекать клиентов на платформу LifeSphere Safety и планирует ее быстрое расширение за счет развертывания более чем 20 дополнительных клиентских систем к середине 2021 года.

«Нацеленность компании EVERSANA на внедрение инноваций в процесс коммерциализации полностью согласуется с миссией компании ArisGlobal, заключающейся в создании высокоинтеллектуальной платформы для научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в медико-биологической сфере, — заявил президент и генеральный директор компании ArisGlobal Санкеш Аббхи (Sankesh Abbhi). — Мы гордимся расширением нашего сотрудничества с компанией EVERSANA, которое поможет вывести на рынок более безопасные и эффективные методы лечения и улучшить качество жизни пациентов по всему миру».

Компания EVERSANA недавно объявила о начале реализации ряда технологических партнерств и внесении наборов данных для обеспечения возможностей прогностической аналитики и цифровой автоматизации в процессе вывода на рынок и коммерциализации лекарственных средств; каждый шаг направлен на решение глобальных проблем, связанных с ценообразованием, доступом, возмещением расходов, предоставлением реальных данных, соблюдением стандартов и поставкой продукции в медико-биологическом секторе. «От стратегии внутреннего контроля до долгосрочной коммерциализации, мы достигаем беспрецедентного уровня эффективности во всех аспектах нашей деятельности в целях создания дополнительных ценностей, оптимизации терпимости и реинвестирования ресурсов для ускорения процесса вывода на рынок более прогрессивных методов лечения. Пациенты по всему миру этого заслуживают», — добавил г-н Ананд.

Универсальная автоматизированная платформа безопасности LifeSphere Safety, разработанная совместно с лучшими медико-биологическими компаниями мира, помогает сотням подразделений фармакологического надзора по всему миру экономить время и силы, обеспечивать соответствие требованиям завтрашнего дня и получать углубленную аналитическую информацию при обработке данных по безопасности. Система LifeSphere Safety, построенная на совершенно новой, ультрасовременной облачной платформе, включает в себя новейшие технологии когнитивной автоматизации, обеспечивающие сотрудникам подразделений контроля безопасности лекарственных средств принципиально новые возможности для повышения эффективности своей работы.

Контакты для СМИ:

EVERSANA

Sarah Zwicky (Сара Цвики)

[email protected]

+1.414.434.4691

ArisGlobal

Alberto Cantor (Альберто Кантор)

[email protected]

+1.609.360.4042

Информация о компании EVERSANA™

EVERSANA является ведущим международным поставщиком услуг в медико-биологической сфере. Ее комплексные решения основаны на опыте пациентов и охватывают все этапы жизненного цикла продукции для обеспечения долгосрочных и устойчивых ценностей для пациентов, медицинских работников, назначающих лечение, торговых партнеров и плательщиков. Компания обслуживает более 500 организаций, включая инновационные стартапы и авторитетные фармацевтические компании, в целях продвижения решений в медико-биологической сфере для оздоровления мира. Для получения более подробной информации о компании EVERSANA посетите ее веб-сайт по адресу EVERSANA.com или следите за ее новостями в социальных сетях LinkedIn и Twitter.

Информация о компании ArisGlobal

ArisGlobal преобразует способы разработки новейших технологий наиболее успешными современными медико-биологическими компаниями и вывода новой продукции на рынок. Наша комплексная технологическая платформа для разработки лекарственных средств LifeSphere® объединяет в себе наш запатентованный когнитивный процессор Nava® для автоматизации всех основных функций жизненного цикла разработки лекарственных средств. Унифицированная платформа LifeSphere®, разработанная с применением обширного опыта на долгосрочную перспективу, рассчитанную более чем на 30 лет, повышает эффективность, обеспечивает соответствие требованиям стандартов, обеспечивает получение практической информации и снижает совокупную стоимость владения за счет многопользовательской архитектуры SaaS.

Компания ArisGlobal, штаб-квартира которой находится в Соединенных Штатах, имеет региональные представительства в Европе, Индии, Японии и Китае. Для получения более подробной информации следите за новостями компании ArisGlobal в социальных сетях LinkedIn и Twitter.

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