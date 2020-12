EVERSANA i ArisGlobal ogłaszają partnerstwo strategiczne na rzecz przekształceń w obrębie automatyzacji procedur gwarantujących bezpieczeństwo leków i rozwoju modeli zgodności

EVERSANA rozszerzy należącą do ArisGlobal kompleksową platformę LifeSphere Safety, aby wzmocnić komercjalizację usług nowej generacji.

CHICAGO, 3 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Firmy EVERSANA ™, pionier w dziedzinie usług komercyjnych nowej generacji świadczonych na rzecz sektora nauk przyrodniczych oraz ArisGlobal , wiodący dostawca oprogramowania biotechnologicznego umożliwiającego zautomatyzowanie procesów opracowywania leków, ogłosiły dziś nawiązanie strategicznego partnerstwa, w ramach którego nastąpi cyfryzacja kompleksowych usług w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii zapewniająca pacjentom z całego świata bardziej bezpieczną i efektywną opiekę zdrowotną.

„Zgodność jest nieodłącznym elementem ekosystemu farmaceutycznego, a mimo to proces jej zapewniania jest realizowany z wykorzystaniem wielu niepowiązanych ze sobą platform, zespołów, ośrodków i danych – powiedział Vikram Anand, wiceprezes Działu Zgodności EVERSANA. - Przewodzimy w cyfryzacji zintegrowanych usług w zakresie zgodności opartej na płynnej automatyzacji danych i usług, dzięki czemu możemy zaoferować skuteczność, wydajność i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, a to jest w stanie zapewnić jedynie dostawca zintegrowanych usług komercyjnych".

W ramach partnerstwa EVERSANA będzie korzystać z należącej do ArisGlobal kompleksowej platformy LifeSphere Safety na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem produktów klinicznych i komercyjnych, w tym inteligentnego i opartego na technologii przetwarzania informacji o niekorzystnym oddziaływaniu leków. Technologia rozszerzy świadczone przez EVERSANA usługi nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii o algorytmy predykcji w czasie rzeczywistym, oparte na sztucznej inteligencji, w tym o funkcjonalność w zakresie przetwarzania i analizowania danych dotyczących bezpieczeństwa, które pozwolą z dużą dozą pewności przewidzieć kluczowe sygnały i czynniki ryzyka, wskazać problemy w dziedzinie bezpieczeństwa i sformułować zalecenia odnoszące się do właściwego korzystania z produktu, tym samym maksymalizując pozytywny wpływ jego stosowania u pacjenta.

Partnerstwo strategiczne między EVERSANA i ArisGlobal ułatwi klientom podejmowanie decyzji o krytycznym znaczeniu dla zarządzania cyklem życia produktu, w tym odnoszących się do przydatności terapii czy jej dostępności w różnych regionach geograficznych, bezpieczeństwa stosowania wśród populacji docelowej, stosowania niezgodnie z zaleceniami oraz spersonalizowanego bezpieczeństwa w zakresie terapii genowej i komórkowej. W listopadzie 2020 r. EVERSANA udostępniła z powodzeniem platformę LifeSphere Safety pierwszym spośród swoich klientów. Planuje się, że kolejnych 20 klientów uzyska do niej dostęp do połowy 2021 r.

„Fakt, że EVERSANA koncentruje się na wprowadzaniu innowacji w procesie komercjalizacji doskonale wpisuje się w misję ArisGlobal polegającą na stworzeniu w obrębie sektora nauk przyrodniczych platformy inteligentnego oprogramowania rozwojowo-badawczego – powiedział Sankesh Abbhi, dyrektor i prezes Zarządu. - Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się nawiązać współpracę z firmą EVERSANA, która umożliwi nam wprowadzanie na rynek bezpieczniejszych i bardziej skutecznych terapii oraz poprawi jakość życia pacjentów na całym świecie".

EVERSANA ogłosiła w ostatnim czasie nawiązanie współpracy z szeregiem podmiotów w zakresie technologii oraz realizację inwestycji w bazy danych, które pozwolą na wzbogacenie procesów wprowadzania terapii na rynek oraz ich komercjalizacji o predykcyjne narzędzia analityczne i rozwiązania cyfrowe; każdy etap tych procesów zaprojektowano tak, aby wspomagał on procedury ustalania cen globalnych, udostępniania terapii, uzyskiwania zwrotów z nakładów, zapewniania zgodności i pokonywania wyzwań związanych z wprowadzaniem produktów na rynek, z którymi boryka się sektor nauk przyrodniczych. „Nasza działalność pozwala nam na zapewnienie skuteczności na bezprecedensowym poziomie, począwszy od formułowania strategii zgodności aż po długoterminową komercjalizację, co przekłada się na wyższą wartość, optymalizację skuteczności terapii dla pacjenta oraz możliwość ponownego inwestowania zasobów w szybsze wprowadzanie na rynek innowacyjnych terapii. Pacjenci ze wszystkich zakątków świata na to zasługują" – dodał Anand.

Opracowana we współpracy z wiodącymi na świecie firmami z sektora nauk przyrodniczych platforma LifeSphere Safety to kompleksowa i w pełni zautomatyzowana platforma gwarancji bezpieczeństwa, która pozwala setkom zespołów z całego świata zajmujących się bezpieczeństwem farmakoterapii oszczędzić czas i nakłady pracy, a także zagwarantuje zgodność – również w ramach przyszłych działań – i zapewnia szeroki wgląd w dane dotyczące bezpieczeństwa. Stworzona w oparciu o całkowicie nowatorskie i najnowocześniejsze rozwiązanie w chmurze platforma LifeSphere Safety wykorzystuje najnowszą technologię kognitywną do zapewnienia zespołom ds. bezpieczeństwa korzyści płynących z jej przełomowej skuteczności.

O EVERSANA™

EVERSANA™ to wiodący dostawca usług globalnych świadczonych w sektorze nauk przyrodniczych. Oferowane przez spółkę zintegrowane rozwiązania są zakorzenione w doświadczeniach pacjenta i obejmują wszystkie etapy cyklu życia produktu, zapewniając pacjentom, lekarzom, partnerom i płatnikom długoterminową i zrównoważoną wartość. Spółka obsługuje ponad 500 organizacji, w tym innowacyjne startupy i uznane firmy farmaceutyczne, dostarczając im technologicznie zaawansowane rozwiązania poprawiające kondycję zdrowotną światowej populacji. Więcej informacji o firmie EVERSANA można uzyskać na stronie EVERSANA.com lub na jej profilach w serwisie LinkedIn i Twitter .

O ArisGlobal

ArisGlobal zmienia sposób, w jaki wiodące obecnie spółki z sektora nauk przyrodniczych dokonują przełomowych odkryć i wprowadzają na rynek nowe produkty. Nasza kompleksowa platforma LifeSphere® ukierunkowana na technologię opracowywania leków łączy w sobie opatentowany przez nas obliczeniowy silnik kognitywny Nava®, umożliwiający zautomatyzowanie wszystkich kluczowych procesów związanych z opracowywaniem cyklu życia leku. Stworzona w oparciu o dogłębną wiedzę i ponad 30-letnie doświadczenie, platforma LifeSphere® to zintegrowane rozwiązanie zwiększające skuteczność, gwarantujące zgodność, zapewniające gotowe do wykorzystania informacje oraz obniżające ogólne koszty inwestycyjne dzięki architekturze usługi SaaS dla wielu dzierżawców.

Siedziba główna firmy ArisGlobal mieści się w Stanach Zjednoczonych, a jej przedstawicielstwa w Europie, Indiach, Japonii i Chinach. Więcej aktualnych informacji można uzyskać na profilach ArisGlobal w serwisach LinkedIn i Twitter .

