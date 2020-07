EVERSANA™ ajoute une puissante plateforme d'analyse prédictive grâce à l'acquisition de HVH Precision Analytics

« Cette acquisition marque un tournant qui va transformer EVERSANA et nos clients. Nos services commerciaux intégrés peuvent désormais s'appuyer sur une plateforme d'analyse de qualité militaire qui va optimiser toutes les facettes de nos opérations, depuis nos stratégies visant à garantir l'accès au marché et la gestion des revenus à long terme jusqu'à nos services qui améliorent l'observance des patients », a déclaré Jim Lang, PDG d'EVERSANA.

HVH Precision Analytics est largement reconnue comme un leader dans ce domaine et a été nommée « Entreprise de l'année » en 2018 par le magazine Pharma Tech Outlook pour le travail qu'elle a accompli dans le domaine des sciences du vivant et de la pharmacie à titre de fournisseur d'outils et de services d'analyse.

« La valeur apportée par les données et les analyses se faisait attendre depuis longtemps au sein de l'industrie pharmaceutique. Notre technologie et notre équipe talentueuse sont à l'avant-garde du secteur et propulsent déjà des analyses et des actions plus rapides pour les clients d'EVERSANA. C'est une adéquation parfaite, et nous sommes en train d'intégrer de nouveaux programmes », a déclaré Steve Costalas, PDG de HVH Precision Analytics.

EVERSANA, qui gère actuellement le lancement de nombreux traitements pharmaceutiques et numériques, offre une plateforme de services commerciaux entièrement intégrés, conçue pour résoudre les problèmes de tarification, d'accès, de remboursement, d'observance et de livraison des produits à l'échelle mondiale dans le secteur des sciences du vivant.

« Allier les technologies de HVH avec les services commerciaux complets d'EVERSANA place la prédiction et la 'meilleure action suivante' au cœur de tout ce que nous faisons. Qu'il s'agisse de réduire le temps d'analyse des données issues de la vie réelle (RWD) de plusieurs jours à quelques minutes, d'intégrer l'IA dans les services aux patients et aux centres pour améliorer l'observance, ou d'identifier les patients mal diagnostiqués qui souffrent de maladies rares ou compliquées, EVERSANA sélectionne des cohortes complexes, identifie les tendances et prédit des évènements qui créent une réelle valeur au profit de millions de patients dans le monde entier », a ajouté Brigham Hyde, Ph.D., président de la division Données et analyse d'EVERSANA.

Cette acquisition vise également à assurer la continuité pour les clients qui poursuivront leur collaboration avec Havas Health & You (HH&Y) et les équipes HVH d'EVERSANA dans le cadre d'un partenariat stratégique exclusif. De plus amples détails seront annoncés dans les semaines à venir.

« Nous sommes absolument ravis de voir l'héritage de HVH se poursuivre avec une entreprise aussi axée sur les progrès et les innovations. Cette acquisition, tout comme le partenariat en cours entre HH&Y et EVERSANA, va permettre de continuer à élargir les capacités de HVH sous l'égide d'EVERSANA et de l'alliance unique et puissante de l'expertise combinée d'EVERSANA et HH&Y dans le cadre d'un partenariat au long cours, tout en maintenant un accès spécialisé pour nos précieux clients dans le monde entier. C'est une situation gagnante sur toute la ligne », a ajouté Donna Murphy, PDG de HH&Y.

HVH Precision Analytics passera à la marque EVERSANA au cours du prochain trimestre, et l'équipe de direction de l'entreprise relèvera de M. Hyde.

Les détails financiers de l'acquisition ne sont pas divulgués.

